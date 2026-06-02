Дім українського баскетболіста постраждав через удар Росії по Києву

Гравець українського баскетбольного клубу Прикарпаття-Говерла Мар’ян Рудий показав наслідки нічної атаки росіян. Спортсмен опинився у столиці.

Баскетболіст пережив російський удар у житловий комплекс, де він мешкає. Про це Мар’ян Рудий написав у власному інстаграм.

Що сталось з житлом спортсмена?

Не відомо, чи зазнала пошкоджень квартира, у якій проживає молодий баскетболіст, але верхні поверхи ЖК серйозно постраждали. Наслідки прильоту під час російської атаки спортсмен прокоментував доволі лаконічно.

Завжди казав, що москалі – пі##ри,

– написав Рудий.

Зазначимо, що у ніч на 2 червня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку по Україні головною ціллю ворога стала столиця нашої держави.

Наслідки російської атаки / Фото: instagram.com/lilmar1an

Наразі відомо про п’ятьох загиблих у Києві та загальне число постраждалих у понад 60 осіб.

Мар’ян Рудий: хто він?

Атлет виступає на позиції центрового, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

З грудня минулого року баскетболіст захищає кольори команди з Івано-Франківська. За цей час Максим Рудий провів три поєдинки, у яких у середньому набирав 8,7 бала та 16 підбирань.

Відзначимо, що свавілля російських окупантів відбувається на фоні повернення їх баскетболістів у міжнародний спорт. У квітні Міжнародна федерація цього виду спорту FIBA вирішила, що можна повернути молодіжні команди з країни-агресора та її сателіта у змагання 3х3.