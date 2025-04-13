"Зупиніть вбивства українців": як спорт відреагував на ракетний удар по Сумах

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати мирне населення. Країна 404 серед білого дня атакувала українське місто Суми.

У неділю, 13 квітня, росіяни вдарили балістичною ракетою по центру українського міста Суми. Терористи забрали щонайменше 21 життя людини, повідомляє 24 канал.

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Реакція спорту

Представники спорту України відреагували на жахливий злочин російської окупаційної армії. Борчиня Аліна Акобія-Грушина коротко висловилась щодо ракетного удару по Сумах, опублікувавши в інстаграмі відео з місця подій та підписом: "російські чорти".

На терористичний акт російських окупантів відреагував футбольний клуб Карпати Львів. Пресслужба "левів" поширила відео президента України Володимира Зеленського з місця ракетного удару.

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков в інстаграмі показав наслідки злочину росіян. Півзахисник "гірників" нагадав, що окупанти завдали удару по Сумах у Вербну неділю.

Вербна неділя. Люди жили своє життя. Росія продовжує терор мирного населення. Кончені м***і,

– написав футболіст.

Українська асоціація футболу також відреагувала на ракетний удар по Сумах. В організації зазначили, що внаслідок злочину росіян загинула щонайменше 21 людина, а ще 20 постраждали.

Ярослава Магучіх емоційно відреагувала на терористичний акт росіян. Українська легкоатлетка в інстаграмі опублікувала наслідки ракетного удару по Сумах та закликала світ зупинити вбивства українців.

Росія здійснила удар балістичною ракетою по центру Сум у Вербну неділю, коли десятки тисяч людей були на вулицях. На цей момент підтверджено загибель 20 людей. Неможливо дивитися на це й усвідомлювати, що такі жахливі, нелюдські речі відбуваються в моїй країні. Зупиніть вбивства українців,

– написала Магучіх.

Реакція представників спорту на удар по Сумах / Скриншоти з соцмереж

Нагадаємо, що у суботу 12 квітня російька армія скоїла черговий злочин. Ударний безпілотник окупантів влучив у київський тенісний клуб "Антей", де у дитинстві тренувалась українська тенісистка Марта Костюк.