Потужний старт українки: Дар'я Снігур здійснила ефектний камбек у кваліфікації Australian Open

Тенісистка з Києва почала свій шлях на змаганні в Австралії із непростої битви проти колумбійки. Снігур могла програти у другому сеті, але змогла повернутися у матч.

Емільяна Аранго (Колумбія) – Дар'я Снігур (Україна) 1:2 (6:3 / 5:7 / 3:6)

Вже наступного тижня в Мельбурні стартує перший тенісний турнір серії Grand Slam – Australian Open 2025. А цього тижня розпочались матчі кваліфікації до турніру, повідомляє 24 Канал.

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Майже вилетіла

У ній беруть участь дві українки, яким для потрапляння в основну сітку треба пройти трьох опоненток. Анастасія Соболєва розпочне свій шлях 7 січня, тоді як Дар'я Снігур свій перший матч вже відіграла.

Киянка зустрілась на старті із Емільяною Аранго з Колумбії, яка посідає 169 місце в рейтингу WTA. Снігур була на межі вильоту, адже перший сет вона програла та провально почала другий.

Аранго опинилась в одному геймі від перемоги, коли повела в рахунку 5:3. Втім Снігур вдалось зробити камбек, двічі поспіль взявши гейми на подачах колумбійки.

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Вирвавши перемогу в другому сеті, Дар'я дотисла Емільяну у третій партії. В ній українка виконала аж три брейки та пройшла у наступну стадію. Там її опоненткою стане Барбора Паліцова з Чехії (WTA №179).