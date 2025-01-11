Шестеро українок стартують на Australian Open: які шанси у Костюк, Світоліної та інших на прохід

Україна вже традиційно буде представлена чималою кількістю тенісисток на турнірі Grand Slam у Австралії. Втім фаворитками у своїх парах на першій стадії будуть лише троє з них.

В ніч проти неділі, 12 січня, в Мельбурні стартує перший тенісний турнір Grand Slam – Australian Open-2025. Особливий інтерес у українців викликає жіноче одиночне змагання, повідомляє 24 Канал.

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Серед 128-ми учасниць турніру буде шестеро представниць України. П'ять із них потрапили в основну сітку напряму, тоді як Дар'я Снігур змогла пройти кваліфікацію з трьох опоненток.

У свою чергу Анастасія Соболєва пройти відбір не змогла, поступившись на першій стадії Вікторії Голубич зі Швейцарії. При цьому три українки були сіяними, мова про Марту Костюк, Еліну Світоліну та Даяну Ястремську.

Остання минулого року сенсаційно дійшла до півфіналу, тоді як Марта Костюк зупинилась в 1/4 фіналу. Тепер же на першій стадії наші дівчата отримали непростих опоненток.

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Лише три з шести наших тенісисток будуть фаворитками у своїх іграх першого кола. Костюк та Світоліна мають велику перевагу над Хібіно та Кирстею відповідно. Також чимало шансів на прохід має Ястремська.

МАТЧ 1 2 Марта Костюк – Нао Хібіно 1,19 5,00 Еліна Світоліна – Сорона Кирстя 1,25 3,90 Даяна Ястремська – Маяр Шериф 1,44 2,80 Ангеліна Калініна – Онс Жабер 2,73 1,46 Юлія Стародубцева – Лейла Фернандес 5,70 1,15 Дар'я Снігур – Даніела Коллінс 3,25 1,34

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На жаль, не пощастило із жеребкуванням Калініній. Уродженка Нової Каховки вимушена починати битвою проти Онс Жабер, яка не так давно довгий час йшла у топ-10 рейтингу WTA.

Для перемоги на турнірі тенісисткам треба здолати сімох суперниць за два тижні. Що стосується шансів на чемпіонство для представниць України, то вони доволі примарні.

Найвище котирується Еліна Світоліна, тоді як шанси Даяни Ястремської вважаються вищими за Марту Костюк. Головними фаворитками на перемогу є Аріна Сабалєнка, Коко Гауфф та Іга Швьонтек.

Котирування на перемогу на Australian Open:

Аріна Сабалєнка – 3,30

Коко Гауфф (США) – 5,50

Іга Швьонтек (Польща) – 5,50

Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 10,00

Чжен Цінь Вен (Китай) – 16,00

Кароліна Мухова (Чехія) – 22,00

Наомі Осака (Японія) – 25,00

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