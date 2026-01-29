Світоліна поступилась у півфіналі Australian Open першій ракетці світу
- Еліна Світоліна програла Арині Соболенко у півфіналі Australian Open з рахунком 0:2 (2:6, 3:6).
- Соболенко зустрінеться у фіналі з переможницею пари Джессіка Пегула – Олена Рибакіна.
У четвер, 29 січня, відбувся перший півфінальний матч на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. В ньому Еліна Світоліна зустрічалася з першою ракеткою світу Ариною Соболенко.
Це було сьоме очне протистояння між спортсменками. Воно тривало одну годину 17 хвилин і завершилося шостою перемогою білоруської тенісистки, інформує 24 Канал.
Як минув матч Світоліна – Соболенко?
На старті поєдинку Еліна одразу заробила подвійний брейк-пойнт, проте не змогла його реалізувати. Після цього вона захистила свою подачу, але далі ініціативу перехопила "нейтральна" спортсменка.
Арина зробила два брейки, а сама подавала успішно. Врешті-решт Світоліна поступилась з рахунком 2:6, програвши першу партію на турнірі.
У другому сеті українка змогла одразу зробити свій брейк і забезпечила гандикап 2:0. Проте утримати його не змогла.
Соболенко відповіла успішною серією. Вона взяла п'ять поспіль геймів і згодом здобула підсумкову перемогу – 3:6 для Еліни.
Еліна Світоліна – Арина Соболенко 0:2 (2:6, 3:6)
Статистика. Протягом поєдинку Світоліна зробила два ейси при трьох подвійних помилках, реалізувала один з чотирьох брейк-пойнтів і виграла чотири з восьми геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 65:46 не на користь Еліни (дані Flashscore).
Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Соболенко
Відео з'явиться згодом…
Зазначимо, що у фіналі "нейтральна" тенісистка зіграє проти переможниці пари Джессіка Пегула – Олена Рибакіна.
Як виступає Світоліна в сезоні-2026?
Еліна до матчу з Соболенко провела 10 матчів, у яких здобула всі перемоги.
Вона тріумфувала на турнірі в Окленді, де стала чемпіонкою, завдяки чому ввійшла у топ-5 найтитулованіших тенісисток сучасності.
На Australian Open українка переграла Крістіну Буксу, Лінду Клімовічову, двох "нейтральних" тенісисток – Діану Шнайдер і Мірру Андрєєву, а також третю ракетку світу Коко Гофф.
Після завершення турніру Еліна вперше з жовтня 2021 року повернеться у топ-10 світового рейтингу WTA.