Автомобіль ексгравця збірної України заблокували невідомі особи: деталі інциденту
- Автомобіль колишнього гравця збірної України Сергія Задорожного був заблокований невідомими у військовій формі у Тернополі, які ставили металеві "їжаки" під колеса.
- Сергій Задорожний перебував у машині зі своєю дружиною, а вдома на них чекали двоє маленьких дітей; водій просив виписати йому повістку, бо зараз займається оформленням документів на відстрочку.
Майже добу невідомі люди у військовій формі блокували автомобіль у центрі Тернополя. З'ясувалося, що у траспортному засобі перебували колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний зі своєю дружиною.
Інцидент відбувся у Тернополі на стоянці поблизу торгового центру "Орнава". Під колеса автомобіля Сергія Задорожного були поставлені металеві "їжаки", повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини Тернополя.
Хто намагався затримати ексгравця збірної України?
За інформацією джерела, автомобіль блокували люди у камуфляжі та балаклавах. Вони не дозволяли підходити до авто, а також заборонили давати воду і їжу. У салоні перебували Сергій Задорожний з дружиною. Вдома їх очікували двоє маленьких дітей.
Перехожі вступали у суперечку з людьми у військовій формі, які відповідали, що "забезпечують громадський порядок".
Журналістам Новин Тернополя у ТЦК повідомили, що їхніх працівників не було на місці інциденту. У поліції також відмовилися коментувати, що це за люди були у балаклавах і кросівках.
Відео інциденту із Сергієм Задорожним
За інформацією видання, водій авто просив виписати йому повістку. Наразі він є викладачем та займається оформленням документів на відстрочку.
Що відомо про Сергія Задорожного?
Сергій Задорожний народився у Новоазовську, Донецької області. Він вихованець дніпропетровського футболу.
Найкращі роки футбольної кар'єри провів у Дніпрі. Також виступав за Кривбас, Зорю, Олександрію, Кремінь, Закарпаття, Ниву Тернопіль.
На початку 2000-х викликався до збірної України, за яку зіграв шість поєдинків.
Після завершення ігрової кар'єри перейшов на тренерську роботу. Задорожний очолював кам'янську Сталь і тернопільську Ниву.
За даними Transfermarkt, Сергій Задорожний з червня 2024 року був спортивним директором Ниви Тернопіль. У липні цього року очолив аматорський ФК Борщів з Тернопільської області.
Раніше ми розповідали, хто з українських футболістів виїхав за кордон і не повернувся.