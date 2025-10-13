Майже добу невідомі люди у військовій формі блокували автомобіль у центрі Тернополя. З'ясувалося, що у траспортному засобі перебували колишній футболіст збірної України Сергій Задорожний зі своєю дружиною.

Інцидент відбувся у Тернополі на стоянці поблизу торгового центру "Орнава". Під колеса автомобіля Сергія Задорожного були поставлені металеві "їжаки", повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини Тернополя.

Хто намагався затримати ексгравця збірної України?

За інформацією джерела, автомобіль блокували люди у камуфляжі та балаклавах. Вони не дозволяли підходити до авто, а також заборонили давати воду і їжу. У салоні перебували Сергій Задорожний з дружиною. Вдома їх очікували двоє маленьких дітей.

Перехожі вступали у суперечку з людьми у військовій формі, які відповідали, що "забезпечують громадський порядок".

Журналістам Новин Тернополя у ТЦК повідомили, що їхніх працівників не було на місці інциденту. У поліції також відмовилися коментувати, що це за люди були у балаклавах і кросівках.

За інформацією видання, водій авто просив виписати йому повістку. Наразі він є викладачем та займається оформленням документів на відстрочку.

Що відомо про Сергія Задорожного?

Сергій Задорожний народився у Новоазовську, Донецької області. Він вихованець дніпропетровського футболу.

Найкращі роки футбольної кар'єри провів у Дніпрі. Також виступав за Кривбас, Зорю, Олександрію, Кремінь, Закарпаття, Ниву Тернопіль.

На початку 2000-х викликався до збірної України, за яку зіграв шість поєдинків.

Після завершення ігрової кар'єри перейшов на тренерську роботу. Задорожний очолював кам'янську Сталь і тернопільську Ниву.

За даними Transfermarkt, Сергій Задорожний з червня 2024 року був спортивним директором Ниви Тернопіль. У липні цього року очолив аматорський ФК Борщів з Тернопільської області.

Раніше ми розповідали, хто з українських футболістів виїхав за кордон і не повернувся.