Футбол "Зінченко не грав рукою": чи був пенальті у ворота України у грі з Азербайджаном – відео епізоду
10 вересня, 11:40
"Зінченко не грав рукою": чи був пенальті у ворота України у грі з Азербайджаном – відео епізоду

Денис Іваненко
Основні тези
  • Збірна України зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном у кваліфікації до чемпіонату світу-2026, пропустивши гол з пенальті.
  • Сергій Ребров вважає, що пенальті у ворота України був помилковим, і Олександр Зінченко не порушував правил.

У вівторок, 9 вересня, збірна України з футболу провела матч другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" був Азербайджан.

Наша національна команда втратила перемогу, зігравши внічию 1:1 після пропущеного гола з пенальті. На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров прокоментував цей вирішальний епізод, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Чи був насправді пенальті у ворота України?

Наставник "синьо-жовтих" вважає, що рефері помилився в цьому моменті. На його думку, Олександр Зінченко не порушував правил.

У цьому епізоді м’яч влучив у руку, але Зінченко не грав цією рукою. Як на мене, там взагалі нічого не було. Я не знаю, що знайшли, але зараз VAR. Я завжди перед грою кажу: дуже обережними треба бути у своєму штрафному майданчику та більше агресії робити в чужому. На жаль, ми не дотримувалися цих моментів,
– сказав Ребров.

Зазначимо, що після перегляду відео з різних ракурсів дійсно з'являються сумніви щодо правильності прийнятого рішення арбітром, адже:

  1. Відстань після удару гравця збірної Азербайджану до руки була мінімальною.
  2. Не факт, що дотик взагалі був.

Повтор з суперечливим пенальті у ворота збірної України: дивіться відео

Нагадаємо, що після фінального свистка Йожеф Сабо емоційно прокоментував фіаско збірної України. Він був дуже розчарований виступом "синьо-жовтих".

Яка ситуація у групі D після двох турів?

  • Франція є єдиною командою, яка не втрачала очок, здобувши перемоги над Україною (2:0) та Ісландією (2:1).
  • На другому місці розташувалися ісландці з трьома очками завдяки перемозі з рахунком 5:0 над Азербайджаном.
  • Дві останні сходинки з одним заліковим балом посідають Україна та Азербайджан, де "синьо-жовті" мають перевагу через кращий баланс голів.
  • У наступному турі Ісландія прийматиме Україну, а Франція – Азербайджан. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.