"Зінченко не грав рукою": чи був пенальті у ворота України у грі з Азербайджаном – відео епізоду
- Збірна України зіграла внічию 1:1 з Азербайджаном у кваліфікації до чемпіонату світу-2026, пропустивши гол з пенальті.
- Сергій Ребров вважає, що пенальті у ворота України був помилковим, і Олександр Зінченко не порушував правил.
У вівторок, 9 вересня, збірна України з футболу провела матч другого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" був Азербайджан.
Наша національна команда втратила перемогу, зігравши внічию 1:1 після пропущеного гола з пенальті. На післяматчевій пресконференції Сергій Ребров прокоментував цей вирішальний епізод, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.
Чи був насправді пенальті у ворота України?
Наставник "синьо-жовтих" вважає, що рефері помилився в цьому моменті. На його думку, Олександр Зінченко не порушував правил.
У цьому епізоді м’яч влучив у руку, але Зінченко не грав цією рукою. Як на мене, там взагалі нічого не було. Я не знаю, що знайшли, але зараз VAR. Я завжди перед грою кажу: дуже обережними треба бути у своєму штрафному майданчику та більше агресії робити в чужому. На жаль, ми не дотримувалися цих моментів,
– сказав Ребров.
Зазначимо, що після перегляду відео з різних ракурсів дійсно з'являються сумніви щодо правильності прийнятого рішення арбітром, адже:
- Відстань після удару гравця збірної Азербайджану до руки була мінімальною.
- Не факт, що дотик взагалі був.
Повтор з суперечливим пенальті у ворота збірної України: дивіться відео
Нагадаємо, що після фінального свистка Йожеф Сабо емоційно прокоментував фіаско збірної України. Він був дуже розчарований виступом "синьо-жовтих".
Яка ситуація у групі D після двох турів?
- Франція є єдиною командою, яка не втрачала очок, здобувши перемоги над Україною (2:0) та Ісландією (2:1).
- На другому місці розташувалися ісландці з трьома очками завдяки перемозі з рахунком 5:0 над Азербайджаном.
- Дві останні сходинки з одним заліковим балом посідають Україна та Азербайджан, де "синьо-жовті" мають перевагу через кращий баланс голів.
- У наступному турі Ісландія прийматиме Україну, а Франція – Азербайджан. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.