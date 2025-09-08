Свої перші очки "синьо-жовті" спробують взяти вже у другому турі. Вони зустрінуться з Азербайджаном, який також розпочав кваліфікацію з поразки, інформує 24 Канал.

Де та коли відбудеться матч Азербайджан – Україна?

Це буде виїзна гра для збірної України. Поєдинок проти азербайджанців підопічні Сергія Реброва зіграють на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку.

Матч другого туру відбору на ЧС-2026 відбудеться 9 вересня. Гра у столиці Азербайджану розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В іншому матчі нашої групи Франція вдома прийматиме Ісландію. Стартовий свисток цього поєдинку пролунає дещо пізніше – о 21:45.

Важливо. Свою наступну гру у відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє 10 жовтня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться на виїзді з ісландцями.

Хто виходить з групи на ЧС-2026?