Свої перші очки "синьо-жовті" спробують взяти вже у другому турі. Вони зустрінуться з Азербайджаном, який також розпочав кваліфікацію з поразки, інформує 24 Канал.
Читайте також Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця
Де та коли відбудеться матч Азербайджан – Україна?
Це буде виїзна гра для збірної України. Поєдинок проти азербайджанців підопічні Сергія Реброва зіграють на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку.
Матч другого туру відбору на ЧС-2026 відбудеться 9 вересня. Гра у столиці Азербайджану розпочнеться о 19:00 за київським часом.
В іншому матчі нашої групи Франція вдома прийматиме Ісландію. Стартовий свисток цього поєдинку пролунає дещо пізніше – о 21:45.
Важливо. Свою наступну гру у відборі на ЧС-2026 збірна України зіграє 10 жовтня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться на виїзді з ісландцями.
Хто виходить з групи на ЧС-2026?
- Від Європи в турнірі візьмуть участь 16 збірних.
- Напряму туди потрапить 12 переможців відбіркових груп, а ще 4 команди матимуть можливість кваліфікуватися через раунд плейоф.
- У ньому візьмуть зіграють 12 збірних, які посіли другі місця, а також 4 найкращі переможці груп у Лізі націй-2024/2025, які фінішують поза топ-2 в нинішньому відборі.