Національне свято: збірна Азербайджану отримала підвищені премії за нічию в матчі проти України
Збірну Азербайджану винагородили за успішну гру в матчі відбору на ЧС-2026. Команда змогла зупинити збірну України, яка вважалась явним фаворитом.
Збірна України провалила матч 2 туру відбору на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва не змогла переграти Азербайджан (1:1), що стало успіхом для нашого суперника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Azerisport.
Як винагородили збірну Азербайджану?
За день до гри проти "синьо-жовтих" азербайджанці звільнили головного тренера Фернанду Сантуша. Тому їх непрограш Україні в країні сприйняли як неймовірний успіх.
Місцева федерація футболу вирішила щедро винагородити гравців. Зазвичай організація виплачує гравцям стартового складу по 5 тисяч євро за перемогу та по 2,5 тисячі – за нічию.
Втім цього разу в Азербайджані вирішили виплатити футболістам ту ж суму, яка була передбачена за перемогу. Гравці основи отримають по 5 тисяч євро.
Ба більше, футболісти, що вийшли на заміну, матимуть премію у 3,75 тисячі євро, а інші футболісти з заявки збірної – по 2,5 тисячі. Таким чином, федерація загалом розщедриться аж на 91 тисячу євро.
Варто відзначити, що до матчу з українцями Азербайджан не перемагав в офіційних іграх вже два роки. До зустрічі із Україною азербайджанців готував наставник молодіжної команди Айхан Аббасов.
Турнірне становище у групі D:
- Збірна України посідає третє місце у групі кваліфікації на ЧС-2026 з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- У перших двох матчах команда Реброва набрала лише один бал.
- Відставання від другої Ісландії становить два очки.
- На ЧС-2026 напряму вийде переможець групи, тоді як з другого місця збірна потрапить у стикові матчі.
- Після осічки в Баку фанати збірної України висловили незадоволення командою та вимагали відставки Сергія Реброва.
Наступні ігри у кваліфікації чемпіонату світу Україна проведе у жовтні: 10-го проти Ісландії та 13-го – проти Азербайджану.