Збірну Азербайджану винагородили за успішну гру в матчі відбору на ЧС-2026. Команда змогла зупинити збірну України, яка вважалась явним фаворитом.

Збірна України провалила матч 2 туру відбору на ЧС-2026. Команда Сергія Реброва не змогла переграти Азербайджан (1:1), що стало успіхом для нашого суперника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Azerisport.

До теми Відставка Реброва: прогноз, чи покине тренер збірну України після провальних матчів

Як винагородили збірну Азербайджану?

За день до гри проти "синьо-жовтих" азербайджанці звільнили головного тренера Фернанду Сантуша. Тому їх непрограш Україні в країні сприйняли як неймовірний успіх.

Місцева федерація футболу вирішила щедро винагородити гравців. Зазвичай організація виплачує гравцям стартового складу по 5 тисяч євро за перемогу та по 2,5 тисячі – за нічию.

Втім цього разу в Азербайджані вирішили виплатити футболістам ту ж суму, яка була передбачена за перемогу. Гравці основи отримають по 5 тисяч євро.

Читайте також Вболівальники збірної України емоційно поспілкувались із гравцями після провалу в Азербайджані

Ба більше, футболісти, що вийшли на заміну, матимуть премію у 3,75 тисячі євро, а інші футболісти з заявки збірної – по 2,5 тисячі. Таким чином, федерація загалом розщедриться аж на 91 тисячу євро.

Варто відзначити, що до матчу з українцями Азербайджан не перемагав в офіційних іграх вже два роки. До зустрічі із Україною азербайджанців готував наставник молодіжної команди Айхан Аббасов.

Турнірне становище у групі D: