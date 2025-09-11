Сборную Азербайджана вознаградили за успешную игру в матче отбора на ЧМ-2026. Команда смогла остановить сборную Украины, которая считалась явным фаворитом.

Сборная Украины провалила матч 2 тура отбора на ЧМ-2026. Команда Сергея Реброва не смогла переиграть Азербайджан (1:1), что стало успехом для нашего соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Azerisport.

Как вознаградили сборную Азербайджана?

За день до игры против "сине-желтых" азербайджанцы уволили главного тренера Фернанду Сантуша. Поэтому их непроигрыш Украине в стране восприняли как невероятный успех.

Местная федерация футбола решила щедро вознаградить игроков. Обычно организация выплачивает игрокам стартового состава по 5 тысяч евро за победу и по 2,5 тысячи – за ничью.

Впрочем, на этот раз в Азербайджане решили выплатить футболистам ту же сумму, которая была предусмотрена за победу. Игроки основы получат по 5 тысяч евро.

Более того, футболисты, вышедшие на замену, будут иметь премию в 3,75 тысячи евро, а другие футболисты из заявки сборной – по 2,5 тысячи. Таким образом, федерация в целом раскошелится аж на 91 тысячу евро.

Стоит отметить, что до матча с украинцами Азербайджан не побеждал в официальных играх уже два года. Ко встрече с Украиной азербайджанцев готовил наставник молодежной команды Айхан Аббасов.

