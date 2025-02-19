Поки його майбутній суперник залишається невідомим. Проте основним варіантом вважається переможець битви Дюбуа – Паркер.

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Хто може здолати Усика

Американський тренер Бадді Макгірт поділився своєю думкою щодо володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO в хевівейті Олександра Усика. Він заявив, що наразі єдиний боксер, який може створити проблеми українцю, буде битися саме в цьому поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Я поставив на Паркера в бою проти Дюбуа. Чи може він перемогти Усика? Якщо хтось і зможе перемогти українця, то це буде Паркер,

– заявив Макгірт.

Довідка. Поєдинок між Дюбуа та Паркером відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Вони будуть битися за пояс IBF, якого наразі не вистачає Олександру Усику, щоб знову стати абсолютом.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зізнався, що його кар'єра підходить до свого кінця. Він розповів, скільки боїв планує провести перед тим, як повісити рукавички на цвях.