Пока его будущий соперник остается неизвестным. Однако основным вариантом считается победитель битвы Дюбуа – Паркер.

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Кто может одолеть Усика

Американский тренер Бадди Макгирт поделился своим мнением относительно обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте Александра Усика. Он заявил, что сейчас единственный боксер, который может создать проблемы украинцу, будет драться именно в этом поединке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Я поставил на Паркера в бою против Дюбуа. Может ли он победить Усика? Если кто-то и сможет победить украинца, то это будет Паркер,

– заявил Макгирт.

Справка. Поединок между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Они будут драться за пояс IBF, которого не хватает Александру Усику, чтобы снова стать абсолютом.

Напомним, что ранее Александр Усик признался, что его карьера подходит к своему концу. Он рассказал, сколько боев планирует провести перед тем, как повесить перчатки на гвоздь.