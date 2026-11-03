Барселона – Астон Вілла: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

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В Україні матч Барселона – Астон Вілла покаже медіасервіс MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

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MEGOGO покаже матч Барселона – Астон Вілла

Трансляція поєдинку буде доступна на OTT-платформі MEGOGO у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Зауважимо, що безплатної трансляції гри між Барселоною та Астон Віллою не буде.

Як Барселона та Астон Вілла підходять до матчу

Барселона підходить до цього протистояння, посідаючи восьме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів із шістьма набраними очками в активі.

У попередньому турі каталонці програли ПСЖ (4:1), після чого на внутрішній арені поступилися Реалу (1:2).

Серію невдач підопічні Хансі Фліка перервали 31 жовтня, коли в межах 11-го туру чемпіонату Іспанії розтрощили Алавес (6:1).

Астон Вілла є одним із головних відкриттів Ліги чемпіонів, розташовуючись на високій другій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Унаї Емері мають у своєму активі стовідсотковий показник у дев'ять набраних балів.

Однак у двох крайніх поєдинках бірмінгемці не змогли перемогти. Спершу Астон Вілла вилетіла в кубку від Борнмута (3:0), після чого розділила очки з Фулгемом в АПЛ (1:1).

Додамо, шляхи Барселони та Астон Вілли досі ніколи не перетиналися.