Барселона – Астон Вилла: где посмотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

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В Украине матч Барселона – Астон Вилла покажет медиасервис MEGOGO, сообщает 24 Канал. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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MEGOGO покажет матч Барселона – Астон Вилла

Трансляция матча будет доступна на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Отметим, что бесплатной трансляции матча между Барселоной и Астон Виллой не будет.

Как Барселона и Астон Вилла подходят к матчу

Барселона подходит к этому противостоянию, занимая восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с шестью набранными очками в активе.

В предыдущем туре каталонцы проиграли ПСЖ (4:1), после чего на внутренней арене уступили Реалу (1:2).

Серию неудач подопечные Ханси Флика прервали 31 октября, когда в рамках 11-го тура чемпионата Испании разгромили Алавес (6:1).

Астон Вилла является одним из главных открытий Лиги чемпионов, занимая высокое второе место в турнирной таблице. Подопечные Унаи Эмери имеют в своем активе стопроцентный показатель – девять набранных очков.

Однако в двух последних матчах бирмингемцы не смогли одержать победу. Сначала Астон Вилла вылетела из Кубка от Борнмута (3:0), после чего разделила очки с Фулхэмом в АПЛ (1:1).

Добавим, что пути Барселоны и Астон Виллы до сих пор никогда не пересекались.