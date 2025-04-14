Барселона однією ногою у півфіналі Ліги чемпіонів: чи зможуть каталонці знову принизити Боруссію

Команда Ганса-Дітера Фліка по суті гарантувала собі прохід дортмундців вже у першій грі. Дортмундцям треба відіграти аж чотири м'ячі на своєму полі.

Цього тижня у Лізі чемпіонів відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу сезону 2024-2025. На вівторок, 15 квітня, винесена гра за участі Барселони, яка завітає в гості до Боруссії Дортмунд, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Барса вже майже у півфіналі

Перший матч між командами де-факто вбив всю інтригу в парі. Барселона розчавила "джмелів" на своєму полі з рахунком 4:0. Левандовський оформив дубль, а на рахунку Рафіньї – гол та два асисти.

Матч у Дортмунді перетворюється на формальність. Німцям треба вигравати мінімум у чотири м'ячі, щоб перевести дуель в екстратайми. Лише одного разу за всю історію Ліги чемпіонів був випадок, щоб команда вилетіла після перемоги 4:0 у першому матчі.

Причому героєм того камбеку стала як раз Барселона. У 2017 році каталонці поступились на виїзді ПСЖ у чотири м'ячі, але вдома змогли виграти 6:1. Втім історія знала два випадки, коли самі каталонці вилітали після перемоги 3:0 у першій грі. Тому дива іноді трапляються.

Прогноз Favbet

Втім це навряд чи про звітний матч. Барселона є безумовним фаворитом і у другому матчі. Згідно з котируваннями від Favbet, перемога каталонців оцінюється у 1,87, тоді як господарів – аж у 3,85.

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На нічию виставлений коефіцієнт 4,10. При цьому котирування на прямий прохід Боруссії взагалі відсутні, а вихід дортмундців у півфінал через серію пенальті оцінений коефіцієнтом 70,00.

Крім цього, експерти очікують на багато голів у матчі – 1,43 на "тотал більше 2,5" та 2,08 на ТБ3,5. Найбільш ймовірними авторами голів є наступні футболісти: