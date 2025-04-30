Барселона вже вилітала від Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів: історія зустрічей команд

Каталонці мають перевагу в особистих матчах проти "неррадзурі", проте назвати Інтер зручним для них суперником важко. Двічі успіх проти Барселони дозволяв італійцям дійти до фіналу.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 цього тижня проходять матчі 1/2 фіналу. На середу, 30 квітня, винесена зустріч між Барселоною та міланським Інтером, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Битва за фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Барселона – Інтер

Шість зустрічей в ЛЧ

Команди є досвідченими єврокубковими бійцями та навіть не раз вигравали Кубок чемпіонів. Каталонці тріумфували в ЛЧ п'ять разів, тоді як італійці – тричі.

При цьому за свою історію Барселона та Інтер награли аж 12 матчів у Лізі чемпіонів. Перевага на боці "блаугранас", які виграли половину з цих матчів (6). Ще чотири рази фіксувалась нічия і двічі перемагав Інтер.

СЕЗОН СТАДІЯ БАРСЕЛОНА – ІНТЕР ІНТЕР – БАРСЕЛОНА 2002-2003 2-га група 3:0 0:0 2009-2010 група 2:0 0:0 2009-2010 1/2 фіналу 1:0 3:1 2018-2019 група 2:0 1:1 2019-2020 група 2:1 1:2 2022-2023 група 3:3 1:0

Попри сумарну перевагу каталонців, найбільш престижну очну дуель в їх історії виграли саме міланці. У півфіналі 2010 року команда Жозе Моуріньо переграла суперника вдома 3:1, після чого її влаштувала навіть мінімальна виїзна поразка.

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При цьому і останні дуель команд завершилась на користь італійців. Два роки тому Інтер вибив Барселону в групі та у підсумку дійшов до фіналу, який програв Манчестер Сіті (0:1).

Зазначимо, що матч-відповідь в Мілані пройде 6 травня. Переможець пари зіграє у фіналі проти Арсеналу або ПСЖ. У першій зустрічі в Лондоні парижани здобули мінімальну перемогу.