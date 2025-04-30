Барселона вже вилітала від Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів: історія зустрічей команд
Каталонці мають перевагу в особистих матчах проти "неррадзурі", проте назвати Інтер зручним для них суперником важко. Двічі успіх проти Барселони дозволяв італійцям дійти до фіналу.
В Лізі чемпіонів 2024-2025 цього тижня проходять матчі 1/2 фіналу. На середу, 30 квітня, винесена зустріч між Барселоною та міланським Інтером, повідомляє 24 Канал.
Слідкуйте з нами Битва за фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Барселона – Інтер
Шість зустрічей в ЛЧ
Команди є досвідченими єврокубковими бійцями та навіть не раз вигравали Кубок чемпіонів. Каталонці тріумфували в ЛЧ п'ять разів, тоді як італійці – тричі.
При цьому за свою історію Барселона та Інтер награли аж 12 матчів у Лізі чемпіонів. Перевага на боці "блаугранас", які виграли половину з цих матчів (6). Ще чотири рази фіксувалась нічия і двічі перемагав Інтер.
|СЕЗОН
|СТАДІЯ
|БАРСЕЛОНА – ІНТЕР
|ІНТЕР – БАРСЕЛОНА
|2002-2003
|2-га група
|3:0
|0:0
|2009-2010
|група
|2:0
|0:0
|2009-2010
|1/2 фіналу
|1:0
|3:1
|2018-2019
|група
|2:0
|1:1
|2019-2020
|група
|2:1
|1:2
|2022-2023
|група
|3:3
|1:0
Попри сумарну перевагу каталонців, найбільш престижну очну дуель в їх історії виграли саме міланці. У півфіналі 2010 року команда Жозе Моуріньо переграла суперника вдома 3:1, після чого її влаштувала навіть мінімальна виїзна поразка.
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При цьому і останні дуель команд завершилась на користь італійців. Два роки тому Інтер вибив Барселону в групі та у підсумку дійшов до фіналу, який програв Манчестер Сіті (0:1).
Зазначимо, що матч-відповідь в Мілані пройде 6 травня. Переможець пари зіграє у фіналі проти Арсеналу або ПСЖ. У першій зустрічі в Лондоні парижани здобули мінімальну перемогу.