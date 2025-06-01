Не виправдав очікувань: Барселона продає футболіста, клаусула якого складає мільярд євро

Іспанська Барселона завжди славилася своїми вихованцями та вмінням розвивати молодих футболістів. Проте не завжди навіть каталонцям вдається вивести футболістів на новий рівень.

Таким прикладом став атакувальний півзахисник Ноа Дарвіх. Він незабаром залишить "блаугранас" і продовжить свою кар'єру в Бундеслізі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football Transfers.

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Німець розчарував Барселону

Каталонський клуб провів успішні перемовини зі Штутгартом. Сторони узгодили всі деталі майбутнього трансферу, який обійдеться німцям менше, ніж в один мільйон євро.

18-річний півзахисник пройде медогляд, після чого відбудеться офіційне оголошення про перехід. Німецький футболіст два сезони був гравцем Барселони.

"Блаугранас" придбали юного футболіста в серпні 2023 року з Фрайбурга за 2,5 мільйона євро. На той час він вважався одним із найперспективніших гравців світу, тому каталонці прописали у його контракті клаусулу в розмірі один мільярд євро.

Однак з того часу Ноа Дарвіх не зумів спрогресувати та пробитися до першої команди Барселони. Він навіть не став основним гравцем резерву, через що тренерський штаб розчарувався та вирішив попрощатися з футболістом.

Довідка. В сезоні-2024/2025 німецький гравець провів 25 матчів у складі Барселони B. У них він відзначився лише двома асистами.

Нагадаємо, що напередодні Барселона оголосила дату, коли повернеться на "Камп Ноу". Домашній стадіон каталонців після реконструкції вміщатиме 105 тисяч глядачів.