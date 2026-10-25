Реал залишився без Куртуа: Лунін має дебютувати в "Ель-Класико"

В основного голкіпера Реала виникли раптові проблеми зі здоров’ям. Про відсутність Тібо Куртуа повідомив офіційний сайт Реала.

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Що відомо про відсутність Тібо Куртуа

Андрій Лунін може дебютувати у сезоні, оскільки бельгієць підхопив інфекцію.

В останню хвилину Куртуа не зіграє через грип у матчі сьогоднішнього вечора між Реалом і Барселоною, який відбудеться у рамках 10-го туру Ла Ліги– йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до заявки клубу на матч включено 19-річного українського воротаря Іллю Волошина. Основним претендентом на виступ у воротах Реала став 27-річний Лунін.

Матч Барселона – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українські любителі футболу зможуть стежити за поєдинком завдяки відеосервісу MEGOGO.

З чим Реал та Барселона відходять до матчу

Барселона приймає Реал у статусі лідера Ла Ліги: у них 9 перемог в сезоні, і вдома вони хочуть через своє потужне атакувальне тріо ще сильніше закріпитися на вершині.

Реал відстає від каталонців на шість очок, і їхня мета – зірвати безпрограшну серію Барси на внутрішній арені, а також скоротити відставання у турнірній таблиці.