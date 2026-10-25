Реал остался без Куртуа: Лунин должен дебютировать в "Эль-Класико"

Андрей Лунин / Фото Getty Images
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин получил шанс впервые в этом сезоне выйти на поле в официальном матче клуба. Это произойдет в игре против Барселоны.
У основного вратаря Реала возникли внезапные проблемы со здоровьем. Об отсутствии Тибо Куртуа сообщил официальный сайт Реал".
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Что известно об отсутствии Тибо Куртуа
Андрей Лунин может дебютировать в этом сезоне, поскольку бельгиец подхватил инфекцию.
В последнюю минуту Куртуа не сыграет из-за гриппа в матче сегодня вечером между Реалом и Барселоной, который состоится в рамках 10-го тура Ла Лиги
Также сообщается, что в заявку клуба на матч включен 19-летний украинский вратарь Илья Волошин. Основным претендентом на место в воротах "Реала" стал 27-летний Лунин.
Матч Барселона – Реал Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Украинские любители футбола смогут следить за ходом поединка благодаря видеосервису MEGOGO.
С чем Реал и Барселона подходят к матчу
Барселона принимает Реал в статусе лидера Ла Лиги: у них 9 побед в сезоне, и дома они хотят благодаря своему мощному атакующему трио еще сильнее закрепиться на вершине.
Реал отстает от каталонцев на шесть очков, и их цель – прервать беспроигрышную серию "Барсы" на внутренней арене, а также сократить отставание в турнирной таблице.
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