Битва за Кубок Іспанії: хто транслюватиме матч Барселона – Реал в Україні

У суботу, 26 квітня, відбудеться фінал Кубка Іспанії з футболу. В ньому зустрічатимуться Барселона та Реал.

Протистояння гегемонів іспанського футболу відбудеться у Севільї на "Естадіо де Ла Картуха". Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Де дивитися Ель Класіко

В Україні пряма трансляція поєдинку Барселона – Реал буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".

Протистояння прокоментують Сергій Лук’яненко і Віталій Кравченко. За 30 хвилин до старту матчу на каналі "Megogo Футбол 1" розпочнеться традиційна аналітична студія.

Зазначимо, що у півфіналі каталонці здолали Атлетіко, а "вершкові" – Реал Сосьєдад. Андрій Лунін у Кубку Іспанії провів усі п'ять поєдинків мадридців, проте іспанська преса вважає, що у фіналі зіграє Тібо Куртуа.

До слова. Це буде 260-те очне протистояння між Реалом і Барселоною. У них незначну перевагу мають "вершкові" – 106 перемог проти 102, а ще 51 раз було зафіксовано нічию. Баланс голів 438:428 також на користь столичного клубу.

Нагадаємо, що останнє Ель Класіко відбулося в січні. В поєдинку за Суперкубок Іспанії каталонці розгромили команду Анчелотті з рахунком 5:2.