Барселона вирвала перемогу у Реала в божевільному фіналі та стала переможцем Кубка Іспанії-2025

Каталонська команда продовжує залишатися нічним жахом для Реала. Барселона вже втретє цього сезону здолала "бланкос" та виграла другий трофей під керівництвом Фліка.

Барселона – Реал 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Чуамені, 77.

У суботу, 26 квітня, в Іспанії відбувся фінал Кубка Короля 2024-2025. Вперше за років до вирішального матчу дійшли два головних гранди країни – Барселона та Реал, повідомляє 24 Канал.

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Третє Ель-Класико за сезон

Команди підходили із зовсім різним бекграундом до цього матчу. Реал зазнав невдачі у Лізі чемпіонів та вилетів від Арсеналу у чвертьфіналі. Крім того, мадридці відстали у чемпіонаті Іспанії від Барси на відстань чотирьох балів.

Каталонці ж залишались у боротьбі за требл. Лідерство в Ла Лізі та вихід у півфінал ЛЧ дозволяли з оптимізмом дивитися на цю перспективу. Але для цього треба було обіграти принципового опонента в Ель-Класико.

Кубкова гра стала третім дербі команд у цьому сезоні. В чемпіонаті та Суперкубку Іспанії Барселона не залишала Реалу ані шансу – 4:0 та 5:2. Проблемою для "блаугранас" могла стати травма Левандовського, який був змушений пропустити фінал.

Контроль Барселони

Втім на атакувальний потенціал Барси це не вплинуло. У першому таймі підопічні Фліка повністю контролювали гру, але свою явну перевагу змогли конвертувати тільки в один гол.

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Героєм епізоду став Педрі, який відібрав м'яч в центрі поля, розігнав випад Вінісіуса, отримав снаряд назад та круто пробив з дальньої відстані. Також мали нагоди забивати Рафінья, Ольмо та Ямаль, який здивував фанатів новою зачіскою.

Реалу вдалось вирівняти гру після перерви, коли Анчелотті запустив у гру Мбаппе та Модрича. Ще у перші хвилини після перерви Вінісіус змусив Щенсни кілька разів рятувати свої ворота. Також бразилець бив і поруч з воротами.

Мбаппе перевернув гру

Барселона теж пропонувала контргру, проте мадридці самовіддано діяли в захисті. Проте намагання Реала принесли свій результат. В середині другого тайму Мбаппе вибіг у прекрасну контратаку, заробив штрафний та сам влучно пробив з нього більярдним ударом від стійки.

Цей м'яч оживив гру Реала, який почав накатувати на ворота Барси. Свого мадридці досягли на 77 хвилині, коли Чуамені замкнув головою подачу від Гюлера. Але каталонцям вдалось оперативно відновити паритет. Торрес реалізував вихід сам на сам після закидання від Ямаля.

Барса знову сильніша

Екстратаймів можна було уникнути у компенсований час. На 90+5 хвилині Асенсіо збив Рафінью у власному майданчику, після чого суддя призначив пенальті. Він мав приносити перемогу Барселоні, проте VAR підказав арбітру переглянути епізод.

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У підсумку суддя зафіксував симуляцію від бразильця та скасував пенальті. Втім у екстратаймі Барселоні вдалось досягти свого та уникнути серії пенальті. На 116 хвилині Кунде підхопив м'яч після обрізки від Модрича та влучно пробив здаля під стійку воріт Куртуа.

Таким чином, Барселона здобуває свій 32-ий Кубок Іспанії в історії. Для Ганса-Дітера Фліка це вже другий трофей на чолі "блаугранас" після Суперкубка. Попереду ще змога розвинути успіх завдяки тріумфу в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Ну а Реал близький до того, щоб остаточно провалити поточний сезон. Єдиний турнір, де команда Анчелотті може ще взяти трофей, це чемпіонат Іспанії. Схоже, що італієць залишить команду не на мажорній ноті.