Турнір одразу створив цікаву історичну паралель: у складах збірних Норвегії та Аргентини на поле вийшли гравці, чиї батьки брали участь у чемпіонатах світу 1994 та 1998 років. Про це повідомляє 24 Канал.
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Яка історична подія сталася у збірної Норвегії?
Збірна Норвегії вперше за 28 років вийшла на світову першість – востаннє команда виступала на цьому рівні у 1998 році. Однією з ключових особливостей нинішнього складу стала вражаюча спадковість поколінь.
У заявці Норвегії на ЧС-2026 є троє футболістів, чиї батьки представляли країну ще на ЧС-1994 у США. Тоді, 32 роки тому, за збірну грали воротар Ерік Торстведт, нападник Йоран Серлот і захисник Альф-Інге Голанд. Тепер їхню справу продовжують сини:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Крістіан Торстведт – центральний півзахисник
Александер Серлот – нападник
Ерлінг Голанд – зірковий форвард
Оновлена норвезька команда розпочала турнір розгромивши Ірак у стартовому матчі з рахунком 4:1.
Про аргентинську династію
Схожа історична паралель зафіксована і в таборі чинних чемпіонів світу – збірної Аргентини. На Мундіалі 1998 року у Франції лідерами "альбіселесте" були капітан Дієго Сімеоне та півзахисник Пабло Пас.
У 2026 році до заявки аргентинців на перший матч турніру потрапили їхні сини – Джуліано Сімеоне та Ніко Пас. Обидва розпочали гру проти Алжиру на лаві запасних. Проте на 80-й хвилині поєдинку Ніко Пас увійшов в історію, замінивши легендарного Ліонеля Мессі. Сімеоне-молодший цього разу залишився поза грою.
Сам матч завершився впевненою перемогою Аргентини з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Мессі.
Що далі для збірних Аргентини та Норвегії?
Найближчим часом відбудуться наступні матчі групового етапу: 22 червня Аргентина зіграє з Австрією, а 23 червня Норвегія проведе поєдинок проти Сенегалу.