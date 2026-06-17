Династії Мундіалів: на чемпіонаті світу відбулася унікальна історія з двома збірними

Чемпіонат світу з футболу 2026 року вже стартував, і перший тур майже завершено. У межах стартових матчів відбулися поєдинки, зокрема Ірак – Норвегія та Аргентина – Алжир.

Турнір одразу створив цікаву історичну паралель: у складах збірних Норвегії та Аргентини на поле вийшли гравці, чиї батьки брали участь у чемпіонатах світу 1994 та 1998 років. Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка історична подія сталася у збірної Норвегії?

Збірна Норвегії вперше за 28 років вийшла на світову першість – востаннє команда виступала на цьому рівні у 1998 році. Однією з ключових особливостей нинішнього складу стала вражаюча спадковість поколінь.

У заявці Норвегії на ЧС-2026 є троє футболістів, чиї батьки представляли країну ще на ЧС-1994 у США. Тоді, 32 роки тому, за збірну грали воротар Ерік Торстведт, нападник Йоран Серлот і захисник Альф-Інге Голанд. Тепер їхню справу продовжують сини:

Крістіан Торстведт – центральний півзахисник

Александер Серлот – нападник

Ерлінг Голанд – зірковий форвард

Оновлена норвезька команда розпочала турнір розгромивши Ірак у стартовому матчі з рахунком 4:1.

Про аргентинську династію

Схожа історична паралель зафіксована і в таборі чинних чемпіонів світу – збірної Аргентини. На Мундіалі 1998 року у Франції лідерами "альбіселесте" були капітан Дієго Сімеоне та півзахисник Пабло Пас.

У 2026 році до заявки аргентинців на перший матч турніру потрапили їхні сини – Джуліано Сімеоне та Ніко Пас. Обидва розпочали гру проти Алжиру на лаві запасних. Проте на 80-й хвилині поєдинку Ніко Пас увійшов в історію, замінивши легендарного Ліонеля Мессі. Сімеоне-молодший цього разу залишився поза грою.

Сам матч завершився впевненою перемогою Аргентини з рахунком 3:0 завдяки хет-трику Мессі.

Що далі для збірних Аргентини та Норвегії?

Найближчим часом відбудуться наступні матчі групового етапу: 22 червня Аргентина зіграє з Австрією, а 23 червня Норвегія проведе поєдинок проти Сенегалу.