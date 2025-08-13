Гравець Шахтаря Георгій Судаков повідомив жахливу новину за кілька днів до матчу з Панатінаїкосом. Лідер збірної України залишився без батька.

Шахтар готується до матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи. Команда Арди Турана у четвер, 14 серпня, зіграє проти Панатінаїкоса. Напередодні зустрічі клуб потрясли сумні новини, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Георгія Судакова.

Що сталось у Судакова?

Про трагедію розповів лідер команди Георгій Судаков. За два дні до зустрічі у хлопця помер батько Віктор, який 13 серпня мав би святкувати день народження.. Гравець опублікував щемливий пост про нього та додав кілька фотографій.

"Завтра в тебе мав би бути день народження, але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею! В четвер ти мав би як завжди дивитись футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені та сказати "Синок, ти як завжди найкращий". Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував: "Ну хлопці такі всі класні, душевні, вони мені як рідні".



Георгій Судаков із батьком / фото з інстаграму футболіста

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру. "Синку, м'яч круглий, поле рівне, у тебе все вийде, ти найкращий". Не забувайте подзвонити рідним! Ніколи не знаєш, коли станеться "той самий день",

– написав Судаков.



Архівне фото батька Георгія / фото з інстаграму Судакова

Нагадаємо, що Георгій є вихованцем Шахтаря. Гравець дебютував за дорослу команду у 2020 році та вже встиг стати її лідером. У 145 матчах українець записав на свій рахунок 35 голів та 25 асистів.

Судаков допоміг "гірникам" по два рази виграти чемпіонат та Кубок України. До слова, Шахтар вже встиг допустити осічку цього сезону, зігравши внічию проти Карпат.