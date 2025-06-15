Баварія познущалась із клубу з Нової Зеландії на Клубному чемпіонаті світу: відео феєрії німців

Мюнхенський клуб не помітив Окленд Сіті у дебютному матчі на клубному Мундіалі-2025. Підопічні Компані відправили у ворота опонента аж десять голів.

У США розпочався Клубний чемпіонат світу-2025. На перший ігровий день були заплановані три матчі, в тому числі один – за участі чемпіона Німеччини Баварії, повідомляє 24 Канал.

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Старт клубного ЧС-2025

Мюнхенцям випав у суперники єдиний представник Нової Зеландії Окленд Сіті. Команда явно поступається за класом всім командам клубного Мундіалю, тому великих очікувань від них не було.

Зате команда Компані змогла поекспериментувати та виставити в основі новачка Джонатана Та. Захисник вже на шостій хвилині відзначився асистом на Комана.

Баварія – Окленд Сіті 10:0

Голи: Коман, 6, 21, Бое, 18, Олісе, 20, 45+3, Мюллер, 45, 89, Мусіала, 67, 73 (пен), 84.

Саме із цього голу і розпочалась феєрія Баварії. Сам Кінгслі став одним із героїв зустрічі, записавши на свій рахунок дубль та асист. Також запалив і Мусіала, який після виходу на 61-й хвилині встиг оформити хет-трик.

Загалом Баварії вдалось забити аж десять "сухих" м'ячів бідолашним новозеландцям. При цьому Гаррі Кейн примудрився залишити поле без результативних дій.

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Таким чином, Баварія зробила перший крок назустріч плей-оф та створила солідний гандикап в різниці м'ячів. Ключові матчі групи для мюнхенців пройдуть 21 та 24 червня – проти Бока Хуніорс та Бенфіки відповідно.

Відеоогляд матчу Баварія – Окленд Сіті