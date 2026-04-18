Батько Компані відзначив вихід Баварії до півфіналу ЛЧ, порушивши дрес-код у парламенті

Баварія вибила Реал з Ліги чемпіонів, перемігши за сумою двох матчів із рахунком 6:4. Німецьку команду тренує Венсан Компані.

Його батько, П'єр Компані, який є депутатом парламенту Бельгії, вирішив оригінально підтримати сина та команду, привітавши їх із виходом до півфіналу турніру. Про це повідомляє BILD.

Як П'єр Компані відсвяткував вихід Баварії у півфінал ЛЧ?

Цей успіх став особливо значущим для Венсана Компані, адже він увійшов до вузького кола тренерів, яким вдалося вивести Баварію на цю стадію турніру. Він став лише 11-м наставником в історії клубу, який досяг такого результату.

Його батько вирішив відсвяткувати досягнення сина у доволі незвичний спосіб – просто в бельгійському парламенті. Як чинний член Палати депутатів, він прийшов на засідання з шарфом Баварії, що виглядало як легке порушення суворого дрес-коду.

Наразі він представляє партію "Віддані" та є депутатом одного з найважливіших державних органів Бельгії – Палати представників. Також він регулярно відвідує домашні матчі на "Альянц Арені" та часто супроводжує команду на виїзних іграх.

