У суботу, 4 жовтня, відбулися матчі шостого туру німецької Бундесліги з футболу. В одному з них Айнтрахт вдома приймав Баварію.

Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Завдяки цьому результату їм підкорилося історичне досягнення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta.

Читайте також Тренер Реала ухвалив важливе рішення щодо Луніна: коли українець може дебютувати у сезоні

Який рекорд встановила Баварія?

Мюнхенці провели з початку сезону-2025/2026 десять матчів у всіх турнірах. У них вони здобули всі перемоги та встановили клубний рекорд за переможною серією на початку кампанії.

Ба більше, подібним результатом не може похвалитися жоден клуб в історії Бундесліги, а також ніхто з топ-5 європейських ліг. Баварія під керівництвом Венсана Компані стала першою командою, яка виграла всі десять стартових матчів сезону.

За цей період мюнхенці забили 38 голів, а пропустили лише 8 м'ячів. Вони виграли Суперкубок Німеччини, вийшли в 1/16 фіналу національного кубка, а також очолюють турнірні таблиці в Бундеслізі та Лізі чемпіонів.

Всі матчі Баварії в сезоні-2025/2026

Айнтрахт – Баварія 0:3

Пафос – Баварія 1:5

Баварія – Вердер 4:0

Гоффенгайм – Баварія 1:4

Баварія – Челсі 3:1

Баварія – Гамбург 5:0

Аугсбург – Баварія 2:3

Вісбаден – Баварія 2:3

Баварія – РБ Лейпциг 6:0

Штутгарт – Баварія 1:2

До слова. В матчі з Айнтрахтом унікальним досягненням також відзначився Гаррі Кейн. Він записав собі в актив черговий гол і став першим гравцем в історії Бундесліги, який забив 11 м'ячів в перших шести турах сезону.

Дивіться відеоогляд матчу Айнтрахт – Баварія

Нагадаємо, що напередодні Мануель Ноєр піднявся у рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів. Голкіпер Баварії опинився у топ-5 гравців за кількістю матчів у турнірі.

Як виступала Баварія в сезоні-2024/2025?