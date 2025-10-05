Бавария установила абсолютный рекорд топ-5 лиг Европы: видеообзор исторического матча
- Бавария стала первой командой в истории топ-5 европейских лиг, которая выиграла все десять стартовых матчей сезона.
- Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 11 мячей в первых шести турах сезона.
В субботу, 4 октября, состоялись матчи шестого тура немецкой Бундеслиги по футболу. В одном из них Айнтрахт дома принимал Баварию.
Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0. Благодаря этому результату им покорилось историческое достижение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta.
Какой рекорд установила Бавария?
Мюнхенцы провели с начала сезона-2025/2026 десять матчей во всех турнирах. В них они одержали все победы и установили клубный рекорд по победной серии в начале кампании.
Более того, подобным результатом не может похвастать ни один клуб в истории Бундеслиги, а также никто из топ-5 европейских лиг. Бавария под руководством Венсана Компани стала первой командой, которая выиграла все десять стартовых матчей сезона.
За этот период мюнхенцы забили 38 голов, а пропустили лишь 8 мячей. Они выиграли Суперкубок Германии, вышли в 1/16 финала национального кубка, а также возглавляют турнирные таблицы в Бундеслиге и Лиге чемпионов.
Все матчи Баварии в сезоне-2025/2026
- Айнтрахт – Бавария 0:3
- Пафос – Бавария 1:5
- Бавария – Вердер 4:0
- Хоффенхайм – Бавария 1:4
- Бавария – Челси 3:1
- Бавария – Гамбург 5:0
- Аугсбург – Бавария 2:3
- Висбаден – Бавария 2:3
- Бавария – РБ Лейпциг 6:0
- Штутгарт – Бавария 1:2
К слову. В матче с Айнтрахтом уникальным достижением также отметился Харри Кейн. Он записал себе в актив очередной гол и стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил 11 мячей в первых шести турах сезона.
Смотрите видеообзор матча Айнтрахт – Бавария
Напомним, что накануне Мануэль Нойер поднялся в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов. Голкипер Баварии оказался в топ-5 игроков по количеству матчей в турнире.
Как выступала Бавария в сезоне-2024/2025?
- В прошлой кампании мюнхенцы добыли один трофей – стали чемпионами Бундеслиги.
- В Кубке Германии вылетела в 1/8 финала, а в Лиге чемпионов пробилась в четвертьфинал, где уступила Интеру.
- Также немецкий гранд участвовал в Клубном чемпионате мира, где в 1/4 финала уступил ПСЖ.