Забарний "привіз" два пенальті та заробив вилучення: як завершився матч ЛЧ Баєр – ПСЖ
- Ілля Забарний у матчі Баєр – ПСЖ заробив два пенальті та був вилучений, залишивши свою команду в меншості.
- ПСЖ розгромив Баєр з рахунком 7:2, піднявшись на перше місце в онлайн-таблиці Ліги чемпіонів.
Невдалим виявився матч 3-го туру Ліги чемпіонів між Баєром та ПСЖ для Іллі Забарного. Українець підвів свою команду, залишивши її у меншості.
У вівторок, 21 жовтня, у Леверкузені відбувся матч 3-го туру Ліги чемпіонів, в якому зустрілися команди Баєр та ПСЖ. У стартовому складі "парижан" на поле вийшов українець Ілля Забарний, пише 24 Канал.
Як Забарний заробив вилучення у матчі Баєр – ПСЖ?
Команда Луїса Енріке жваво розпочала поєдинок на стадіоні "BayArena" у Леверкузені. Вже на 7-й хвилині зустрічі м'яч затріпотів у сітці команди господарів. Це захисник ПСЖ Вілліан Пачо після розіграшу кутового вдало зіграв головою.
У середині першого тайму головною дійовою особою зі знаком мінус став Ілля Забарний. На 24-й хвилині українець зіграв рукою у штрафному майданчику, за що заробив перший "гірчичник" та пенальті у ворота своєї команди. На щастя, захисник Баєра Грімальді не зумів забити з позначки, влучивши у праву стійку.
На 34-й хвилині господарі залишися у меншості. Пряму червону заробив Андріх. Однак вже за три хвилини склади обох команд стали рівними. І знову Забарний опинився в епіцентрі подій. Українець притримав руками суперника і "привіз" другий пенальті. Крім того, арбітр "нагородив" Іллю червоною карткою. Пенальті реалізував Гарсія, який зробив рахунок рівним.
Як завершився матч Баєр – ПСЖ?
Останні п'ять хвилин першого тайму стали справжнім жахом для Баєра. У їхні ворота один за одним залетіли три м'ячі. Результативними ударами відзначилися Дуе (дубль) і Кварацхелія.
У другій половині зустрічі гольова феєрія продовжилася. Після обміну голами у виконанні Мендеша і Гарсії за справу взявся володар "Золотого м'яча-2025" Усман Дембеле, який забив шостий м'яч Баєру.
Наприкінці зустрічі Вітінья поставив фінальну крапку у поєдинку. Парі Сен-Жермен, попри вилучення Забарного, розгромив Баєр з рахунком 7:2.
Баєр – ПСЖ 2:7
Голи: Гарсія, 38 (П), 54 – Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья, 90
Вилучення: Андріх, 31 – Забарний, 37
Відеоогляд матчу Баєр – ПСЖ
Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів
- В онлайн-таблиці Ліги чемпіонів ПСЖ вийшов на перше місце. У команди Луїса Енріке стовідсотковий результат – три перемоги у трьох матчах.
- Німецький Баєр опустився на 26 місце. У "фармацевтів" два бали у трьох матчах та жодної перемоги.