Зіркова українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук нещодавно призупинила спортивну кар'єру. Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину очікує народження дитини.

У середині вересня Марина Бех-Романчук повідомила своїм прихильникам про вагітність. Ця подія сталася на тлі попередніх новин про 4-річну дискваліфікацію спортсменки через провалений допінг-тест, пише 24 Канал з посиланням на "Сніданок з 1+1".

Чи повернеться у спорт Бех-Романчук?

Наразі Марина чекає народження дитини у рідному Хмельницькому. Вона сподівається під час паузи в кар'єрі займатися підготовкою юних атлетів. Після завершення дискваліфікації легкоатлетка розраховує повернутися в спорт.

"Наразі чоловік відкрив тут академію, активно займається розвитком плавання, тому що саме плавання – один із тих видів спорту, який, на жаль, у Хмельницькому не розвинений.

А в моїх же планах все-таки після вагітності також працювати на розвиток легкої атлетики, тому що діток талановитих дуже-дуже багато, і хочеться, щоб вони знайшли себе. Тому плани якось отакого стилю.

Але все-таки сподіваюся, що ще вдасться повернутися на світову арену", – розповіла Бех-Романчук.

Зазначимо, що Марина Бех-Романчук перебуває на п'ятому місяці вагітності. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі. Легкоатлетка живе у шлюбі з призером Олімпійських ігор з плавання Михайлом Романчуком з 2018 року.

Що відомо про дискваліфікацію Бех-Романчук?