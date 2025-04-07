"Зроблю Довбика чемпіоном Італії": Беленюк яскраво затролив тренера Роми через критику українця
- Клаудіо Раньєрі розкритикував Артема Довбика та порадив йому займатися греко-римською боротьбою.
- Жан Беленюк відреагував на заяву тренера Роми з іронією.
- У цьому сезоні Довбик забив 16 голів у 40 матчах за римлян.
Український борець відреагував на пораду від Раньєрі щодо занять греко-римською боротьбою. Саме цього тренеру Роми не вистачає у Довбику.
Римська Рома перервала свою переможну серію в чемпіонаті Італії із семи матчів. "Вовки" зіграли внічию із Ювентусом (1:1), на гол від Локателлі точним ударом відповів Шомуродов.
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Беленюк заступився
Українець Артем Довбик провів на полі 85 хвилин та завдав лише одного удару. Після гри наставник римлян Клаудіо Раньєрі заявив наступне: "Довбик має знати, що в Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою. Йому треба в цьому додавати".
На цю критику від Раньєрі з іронією відповів відомий український борець Жан Беленюк. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсмена, він готовий зайнятися тренуванням із Артемом.
За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби,
– написав Беленюк у себе в сторіз в інстаграм.
Нагадаємо, що Жан є одним з найкращих борців греко-римського стилю у XXI сторіччі. На його рахунку є по одній золотій, срібній та бронзовій медалі Олімпійських ігор. Крім того, Беленюк вигравав чемпіонати світу та Європи з цього виду спорту, а також "золото" на Європейських іграх.
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Цього сезону Артем Довбик є головним бомбардиром Роми. На його рахунку 16 голів у 40 матчах за "вовків". Наразі його команда веде боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів, посідаючи сьоме місце в Серії А. Відстань від топ-четвірки складає лише три бали.