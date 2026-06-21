За рівності очок у всіх команд групи G позитивний результат одразу фактично гарантує одній зі збірних вихід у плей-оф. Матч Бельгії та Ірану розпочнеться 21 червня о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Визначилися перші учасники плей-оф ЧС-2026 – хто зіграє в 1/16 фіналу

У якій формі підходять до матчу команди?

Бельгія має одночасно дві серії, одна з яких змушує команду пишатися своїми досягненнями, а от інша викликає тривогу. "Червоні дияволи" не програють з березня 2025 року – до речі, з моменту поразки від України – ось вже 14 матчів поспіль, 9 з яких завершили на свою користь.

Але при цьому вони не можуть виграти у трьох іграх чемпіонатів світу, що обернулося тим, що чотири роки тому бельгійці завершили свій шлях ще на груповому етапі.

Що ж до Ірану, то команді вдалося вибратися зі складної ситуації в матчі з Новою Зеландією, коли представники ісламської республіки двічі поступалися у рахунку. Не на користь іранців складається позафутбольна ситуація: вони не мають дозволу залишатися у США після своїх матчів, тож змушені літати більше, ніж інші учасники Мундіалю.

Яка історія протистоянь?

Той рідкісний випадок, коли постійні учасники міжнародних турнірів ще жодного разу не перетиналися між собою. На стадіоні у Лос-Анджелесі збірні Бельгії та Ірану напишуть нову сторінку своєї історії.

Хто стане зіркою матчу?

Ромелу Лукаку своїм блискучим виходом на заміну проти Єгипту довів, що його значення для бельгійців досі залишається величезним. Можливо, випускати форварда з перших хвилин Руді Гарсія знову не буде, але у ролі джокера використати Лукаку виглядає як завжди правильне рішення.