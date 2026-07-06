У вівторок, 7 липня, о 03:00 за київським часом, в Сіетлі відбудеться один із найочікуваніших матчів 1/8 фіналу Мундіалю. Команди підходять до зустрічі після непростих перемог, а їхнє протистояння обіцяє стати одним із найрівніших на цій стадії турніру, передає 24 Канал.

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Чого очікувати від США?

Збірна США впевнено дісталася 1/8 фіналу, продемонструвавши організований футбол та високу інтенсивність. У попередньому раунді американці здолали Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0, однак успіх був затьмарений вилученням одного з лідерів атаки Фоларіна Балогуна, який пропустить матч із бельгійцями.

Попри кадрову втрату, команда Маурісіо Почеттіно розраховує на підтримку рідних трибун. Великі надії покладаються на Крістіана Пулішича, Тайлера Адамса та Маліка Тільмана, які мають взяти на себе роль лідерів у вирішальний момент.

Для американців цей поєдинок має ще й символічне значення. Саме Бельгія вибила США на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу-2014 після драматичного матчу в додатковий час, тож тепер господарі Мундіалю отримали шанс узяти реванш.

Чим здивує Бельгія?

"Червоні дияволи" пробилися до 1/8 фіналу після неймовірного камбеку в матчі із Сенегалом. Бельгійці поступалися 0:2 наприкінці зустрічі, але зуміли перевести гру в овертайм, де вирвали перемогу з рахунком 3:2. Цей успіх додав команді впевненості перед новим випробуванням.

У розпорядженні бельгійців залишається потужна атакувальна ланка на чолі з Кевіном Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Жеремі Доку та Леандро Троссаром. Саме індивідуальна майстерність цих футболістів може стати визначальним фактором у зустрічі з добре організованою американською командою.

Букмекери не бачать явного фаворита, прогнозуючи максимально рівне протистояння, яке цілком може вийти за межі основного часу. Переможець цього матчу продовжить боротьбу за трофей у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.