Колишній гравець "синьо-жовтих" дав пораду Реброву перед матчем Бельгія – Україна

Збірна України невдовзі зіграє проти Бельгії у другому матчі плей-оф Ліги націй-2024/2025. "Синьо-жовті" мають чудові шанси кваліфікуватись в елітний дивізіон європейського турніру.

Адже підопічні Сергія Реброва створили хороший гандикап, обігравши команду Руді Гарсії у першій грі – 3:1. Євген Коноплянка поділився очікуваннями від матчу Бельгія – Україна, повідомляє 24 канал.

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Як має грати збірна України

Колишній гравець збірної України підкреслив, що все буде залежати від того, яку тактику обере Сергій Ребров та його асистенти. Коноплянка зазначив, якщо "синьо-жовті" гратимуть у 5 захисників, то позиція умовного Мудрика не потрібна.

Тренерський штаб може повністю перебудувати структуру команди. Мені здається, що потрібно пробувати різні варіанти, щоб збірна Бельгії не могла здогадатися, в який футбол ми граємо,

– сказав Коноплянка у коментарі для ВЗБІРНА.

Євген Коноплянка наголосив, що багато чого залежатиме також від настанов Руді Гарсії. Якщо Бельгія гратиме, як одне ціле, то збірній України буде дуже важко на полі. Ексгравець "синьо-жовтих" утримався від прогнозу на матч.

Зверніть увагу! Матч Бельгія – Україна відбудеться сьогодні 23 березня. Свисток рефері про початок матчу пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше Артем Мілевський висловився стосовно матчу Бельгія – Україна у Генку. Колишній гравець "синьо-жовтих" вважає, що підопічним Реброва під силу пройти "червоних дияволів".