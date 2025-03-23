Легенда збірної України зробив прогноз на матч-відповідь проти Бельгії

У неділю, 23 березня, збірна України зіграє вирішальний матч проти Бельгії. Від результату гри залежить подальша участь "синьо-жовтих" у елітному дивізіоні "А" Ліги націй.

Артем Мілевський поділився думками щодо матчу Бельгія – Україна. Зокрема, ексфутболіст Динамо та національної збірної дав прогноз на гру, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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Чи зможе Україна пройти Бельгію

Колишній форвард Динамо заявив, що Україна має хороший запас. Мілевський також зазначив, що матч проти Бельгії порівнюють з Францією, але тодішні "сині" були сильніше за сучасних "червоних дияволів".

Хлопцям я бажаю тільки удачі й перемоги. Я вірю, що в них усе вийде. Успіхів сьогодні! Ризикну поставити на 1:1,

– сказав Мілевський.

Ексгравець Динамо та "синьо-жовтих" спрогнозував стартовий склад збірної України на матч проти Бельгії. Артем Мілевський вважає, що сьогодні у воротах стоятиме Андрій Лунін.

У центрі оборони вийдуть Ілля Забарний та Микола Матвієнко, а на флангах захисту Віталій Миколенко та Олександр Зінченко. У півзахисті зіграють Іван Калюжний, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. На вістрі атаки – Роман Яремчук.

Зазначимо, що Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матч-відповідь проти Бельгії. Гра у Генку відбудеться сьогодні 23 березня о 21:45 за київським часом.