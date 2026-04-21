Бенфіка Трубіна і Судакова утримує рекорд серед європейських клубів у сезоні
- Бенфіка утримує безпрограшну серію в чемпіонаті Португалії з 21 перемогою і 9 нічиїми, залишаючись єдиною командою Європи без поразок цього сезону.
- Анатолій Трубін зіграв 28 матчів, зберігши чисті ворота в 13 з них, а Георгій Судаков взяв участь у 22 матчах, забивши 4 голи.
Попри відсутність трофеїв та критику на адресу наставника Жозе Моурінью, лісабонська Бенфіка має чим пишатися у сезоні 2025/2026. Португальський гранд з українцями у складі випереджає усі топ-клуби Європи за одним показником.
У 30-му турі чемпіонату Португалії "орли" перемогли у дербі із Спортінгом 2:1. Завдяки цьому Анатолій Трубін, Георгій Судаков та компанія залишилися єдиними у Старому світі, хто не знав гіркоти поразки у внутрішній першості, пише Суспільне Спорт.
Як Бенфіка виступає цього сезону у чемпіонаті?
Після 30 матчів Бенфіка зберігає феноменальну безпрограшну серію у Прімейрі, здобувши 21 перемогу і 9 разів зігравши із суперниками внічию.
До минулого вікенду у Європі залишалося два клуби, які могли похизуватися тим, що не програли жодного матчу у своєму чемпіонаті. Іншою такою командою була чеська Славія, але вона поступилася Градецу-Кралове.
Довідка. Клаксвік з Фарерських островів фактично теж не зазнавав поразок упродовж періоду з літа 2025 року до зараз, але чемпіонат у країні відбувається за системою весна – осінь, тому порівнювати напряму з Бенфікою та іншими європейськими лігами не зовсім коректно.
Попри безпрограшну серію, Бенфіка не очолює турнірну таблицю. Лісабонці поступаються Порту, який має на 7 очок більше. До кінця чемпіонату Португалії залишилося 4 тури, тож шанси здобути титул у підопічних Жозе Моурінью залишаються.
Який внесок українців у рекордну серію Бенфіки?
- За даними Transfermarkt, Анатолій Трубін провів 28 із 30 матчів чемпіонату Португалії у стартовому складі. У 13 поєдинках залишав свої ворота сухими, а загалом пропустив лише 18 голів.
- У Георгія Судакова 22 матчі з урахуванням як потраплянь до стартової одинадцятки, так і виходів на заміну. За цей час український хавбек забив чотири голи.
- За інформацією португальських ЗМІ, Жозе Моурінью не хоче бачити у складі на наступний сезон Судакова, а щодо Трубіна має претензії і не виключає, що посадить українського голкіпера в запас.