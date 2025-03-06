"Діставав мертві м'ячі": в Португалії високо оцінили перформанс Трубіна в матчі з Барселоною

У середу, 5 березня, відбулися поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Бенфіка вдома приймала Барселону.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Попри поразку "орлів", одним з найкращих гравців на полі був їх воротар Анатолій Трубін, який здійснив декілька неймовірних сейвів.

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Чудовий відгук про гру українця

Виступ українського голкіпера високо оцінила португальська преса. Журналісти видання A Bola зазначили, що це була гра елітного рівня, інформує 24 Канал.

"Ольмо, Левандовський і Ямал. Український воротар протягом двох-трьох секунд не дозволив супернику забити гол. Він діставав мертві м'ячі, а порятунок на 12-й хвилині показав його гру, яка знаходиться на найвищому рівні.

Під час голу Рафіньї удар був спрямований надто близько до штанги, тому Трубін не мав шансів врятувати команду в цьому епізоді", – вважають журналісти.

До слова. Потрійний сейв уродженця Донецька потрапив у добірку найкращих порятунків перших ігор 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що матч-відповідь Барселона – Бенфіка відбудеться 11 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.