Трубін став найкращим гравцем матчу проти Баварії на Клубному ЧС: відеоогляд перформансу

У вівторок, 24 червня, відбулися матчі третього туру на Клубному чемпіонаті світу. В одному з них зустрічалися Бенфіка та Баварія.

Португальці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Вона дозволила їм пробитися в 1/8 фіналу, посівши перше місце у своїй групі, повідомляє 24 Канал.

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Трубін отримав визнання за гру проти Баварії

В основному складі "орлів" вийшов український воротар Анатолій Трубін. Він вдруге залишив свої ворота "сухими" на турнірі, здійснивши чотири сейви.

За такий впевнений виступ голкіпер Бенфіки був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Організатори Клубного ЧС-2025 вручили йому індивідуальний приз за підсумком зустрічі.



Трубіна визнали найкращим гравцем матчу проти Баварії / Фото з соцмереж Бенфіки

Всі свої сейви українець здійснив у другому таймі. Перші з них сталися на 51-й хвилині, коли Анатолій спочатку врятував свою команду після удару Лероя Сане, який не реалізував вихід віч-на-віч, а вже за лічені секунди впорався з ударом Томаса Мюллера.

Як Анатолій Трубін здійснив подвійний сейв: дивіться відео

Наступний раз український воротар врятував свою команду на 75-й хвилині. Після метушні у штрафному майданчику Александар Павлович бив з близької відстані, але Анатолій Трубін був на місці.

Третій сейв Трубіна в матчі Бенфіка – Баварія: дивіться відео

А вже наприкінці зустрічі Баварія могла вирвати нічию зусиллями того ж таки Лероя Сане. Він знову вивалювався сам на сам з Анатолієм Трубіним, але той знову не дозволив німцю відзначитися голом.

Відео четвертого сейву Анатолія Трубіна

До слова. Всього в нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 50 матчів на клубному рівні. У них він пропустив 50 голів і 21 раз залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Бенфіка зіграє з Челсі. "Сині" посіли друге місце у своїй групі завдяки перемозі в останньому турі над туніським Есперансом.