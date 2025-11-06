Бенфіка програла четвертий поспіль матч в Лізі чемпіонів: як зіграли Трубін та Судаков
- Бенфіка програла четвертий матч поспіль у Лізі чемпіонів, поступившись Баєру з рахунком 0:1.
- Георгій Судаков і Анатолій Трубін зіграли за Бенфіку з перших хвилин.
Португальську Бенфіку продовжує лихоманити цього сезону. Лісабонський клуб вже встиг змінити тренера, але результати в єврокубках не покращились.
"Орли" пройшли кваліфікацію, де здолали непрості Ніццу та Фенербахче. Проте після програшу Карабаху у першому турі Бенфіка замінила Бруну Лаже на Жозе Моурінью, повідомляє 24 Канал.
Як Бенфіка провалилась в Лізі чемпіонів?
Проте під керівництвом "Особливого" команда продовжує розчаровувати в Лізі чемпіонів. У середу, 5 листопада, Бенфіка програла черговий матч основної стадії.
Цього разу португальців обіграв віцечемпіон Німеччини Баєр, який сам перебуває у нестабільному стані. З перших хвилин на полі з'явились двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков.
Нашому кіперу вдалось здійснити два сейви, але в середині другого тайму він все ж пропустив. Захист Бенфіки вкотре показав свою ненадійність, адже до голу Шика призвела низка жахливих помилок оборонців.
Огляд матчу Бенфіка – Баєр: дивитися відео
Цей так і залишився єдиним у грі. Портал Sofascore оцінив виступ Анатолія у 6,9. Натомість Судаков став одним з найкращих гравців у складі Бенфіки з оцінкою 7,2. Вище має тільки Лукебакіо (7,5).
Георгій провів на полі 69 хвилин та завдав одного удару, який був заблокований суперником. А у першому таймі українець видав красивий пас, вивівши Лукебакіо сам на сам із воротарем. Проте ані Доді, ані Павлідіс на добиванні не забили.
Бенфіка у сезоні 2025/2026
- Влітку Бенфіка підписала Георгія Судакова, який став другим українцем в команді після Анатолія Трубіна. Гравець перейшов з Шахтаря на правах оренди за 6,5 мільйона євро згідно з Transfermarkt.
- Також у контракті є опція обов'язкового викупу наступного літа за 20,5 мільйона. Судаков одразу став гравцем основи клубу, оформивши по два голи та асисти у 13-ти матчах.
- Трубін же демонструє впевнену гру на старті сезону та майже не помиляється. Кіпер має у своєму активі аж 10 кліншитів у 17-ти зустрічах.
- На жаль, у Лізі чемпіонів Бенфіка досі не набрала жодного балу. Португальський клуб посідає передостаннє, 35-те місце, в турнірній таблиці.
- В чемпіонаті ж після 10-ти турів "орли" ще не програвали, але через три нічиї посідають лише третю сходинку. Порту випереджає лісабонців на 4 бали, Спортінг – на один.