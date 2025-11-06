"Орли" пройшли кваліфікацію, де здолали непрості Ніццу та Фенербахче. Проте після програшу Карабаху у першому турі Бенфіка замінила Бруну Лаже на Жозе Моурінью, повідомляє 24 Канал.

Як Бенфіка провалилась в Лізі чемпіонів?

Проте під керівництвом "Особливого" команда продовжує розчаровувати в Лізі чемпіонів. У середу, 5 листопада, Бенфіка програла черговий матч основної стадії.

Цього разу португальців обіграв віцечемпіон Німеччини Баєр, який сам перебуває у нестабільному стані. З перших хвилин на полі з'явились двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Нашому кіперу вдалось здійснити два сейви, але в середині другого тайму він все ж пропустив. Захист Бенфіки вкотре показав свою ненадійність, адже до голу Шика призвела низка жахливих помилок оборонців.

Цей так і залишився єдиним у грі. Портал Sofascore оцінив виступ Анатолія у 6,9. Натомість Судаков став одним з найкращих гравців у складі Бенфіки з оцінкою 7,2. Вище має тільки Лукебакіо (7,5).

Георгій провів на полі 69 хвилин та завдав одного удару, який був заблокований суперником. А у першому таймі українець видав красивий пас, вивівши Лукебакіо сам на сам із воротарем. Проте ані Доді, ані Павлідіс на добиванні не забили.

Бенфіка у сезоні 2025/2026