"Орлы" прошли квалификацию, где одолели непростые Ниццу и Фенербахче. Однако после проигрыша Карабаха в первом туре Бенфика заменила Бруну Лаже на Жозе Моуринью, сообщает 24 Канал.

Как Бенфика провалилась в Лиге чемпионов?

Тем не менее под руководством "Особого" команда продолжает разочаровывать в Лиге чемпионов. В среду, 5 ноября, Бенфика проиграла очередной матч основной стадии.

На сей раз португальцев обыграл вице-чемпион Германии Байер, который сам пребывает в нестабильном состоянии. С первых минут на поле появились двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Нашему киперу удалось осуществить два сейва, но в середине второго тайма он все же пропустил. Защита Бенфики в очередной раз показала свою ненадежность, ведь к голу Шика привела ряд ужасных ошибок защитников.

Этот так и остался единственным в игре. Портал Sofascore оценил выступление Анатолия в 6,9. Зато Судаков стал одним из лучших игроков в составе Бенфики с оценкой 7,2. Выше имеет только Лукебакио (7,5).

Георгий провел на поле 69 минут и нанес один удар, который был заблокирован соперником. А в первом тайме украинец выдал красивый пас, выведя Лукебакио один на один с вратарем. Однако ни Доди, ни Павлидис на добивании не забили.

Бенфика в сезоне 2025/2026

  • Летом Бенфика подписала Георгия Судакова, который стал вторым украинцем в команде после Анатолия Трубина. Игрок перешел из Шахтера на правах аренды за 6,5 миллиона евро согласно Transfermarkt.
  • Также в контракте есть опция обязательного выкупа следующим летом за 20,5 миллионов. Судаков сразу стал игроком основы клуба, оформив по два гола и ассисты в 13-ти матчах.
  • Трубин же демонстрирует уверенную игру на старте сезона и почти не ошибается. Кипер имеет в своем активе аж 10 клиншитов в 17-ти встречах.
  • К сожалению, в Лиге чемпионов Бенфика до сих пор не набрала ни одного балла. Португальский клуб занимает предпоследнее, 35-е место, в турнирной таблице.
  • В чемпионате же после 10-ти туров "орлы" еще не проигрывали, но из-за трех ничьих занимают лишь третью строчку. Порту опережает лиссабонцев на 4 балла, Спортинг – на один.