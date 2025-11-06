"Орлы" прошли квалификацию, где одолели непростые Ниццу и Фенербахче. Однако после проигрыша Карабаха в первом туре Бенфика заменила Бруну Лаже на Жозе Моуринью, сообщает 24 Канал.

Как Бенфика провалилась в Лиге чемпионов?

Тем не менее под руководством "Особого" команда продолжает разочаровывать в Лиге чемпионов. В среду, 5 ноября, Бенфика проиграла очередной матч основной стадии.

На сей раз португальцев обыграл вице-чемпион Германии Байер, который сам пребывает в нестабильном состоянии. С первых минут на поле появились двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Нашему киперу удалось осуществить два сейва, но в середине второго тайма он все же пропустил. Защита Бенфики в очередной раз показала свою ненадежность, ведь к голу Шика привела ряд ужасных ошибок защитников.

Обзор матча Бенфика – Байер: смотреть видео

Этот так и остался единственным в игре. Портал Sofascore оценил выступление Анатолия в 6,9. Зато Судаков стал одним из лучших игроков в составе Бенфики с оценкой 7,2. Выше имеет только Лукебакио (7,5).

Георгий провел на поле 69 минут и нанес один удар, который был заблокирован соперником. А в первом тайме украинец выдал красивый пас, выведя Лукебакио один на один с вратарем. Однако ни Доди, ни Павлидис на добивании не забили.

Бенфика в сезоне 2025/2026