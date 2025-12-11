Трубін і Судаков допомогли Бенфіці сенсаційно прибити найкращу команду Італії в Лізі чемпіонів

В Лізі чемпіонів підійшли до закінчення матчі 6 туру сезону 2025 – 2026. Одна із зустрічей середи пройшла в Лісабоні та викликала особливий інтерес у українців.

Португальська Бенфіка приймала чемпіонів Італії в особі Наполі. Матч був цікавим не тільки тренерською дуеллю таких визнаних майстрів як Моурінью та Конте, повідомляє 24 Канал.

Як Бенфіка провалила старт в ЛЧ?

Українці продовжують слідкувати за Бенфікою, адже за цю команду виступають гравці "синьо-жовтої" збірної Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Обидва очікувано вийшли в старті на бій проти Наполі.

Італійці не відзначаються стабільністю цього сезону, проте їх шанси виглядали вищими за "орлів". Бенфіка ж поки йде третьою в чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів взагалі стартувала з чотирьох поразок поспіль.

Правда, минулого туру лісабонці перемогли Аякс та трохи покращили своє становище. Тепер же матч проти Наполі міг наблизити підопічних Моурінью до омріяного плей-оф.

Бенфіка – Наполі 2:0

Голи: Ріос, 20, Баррейро, 49.

Бенфіка вирішила не грати на утримання і одразу пішла за успіхом в першому таймі. Як наслідок, португальцям дуже допоміг гол Ріоса на 20-й хвилині після метушні в майданчику Наполі.

Гості ж володіли ініціативою, проте атаки Бенфіки були гострішими. Трубін мав не дуже багато роботи, хоча свої два сейви все ж виконав та зберіг ворота "на замку". У підсумку одразу після перерви португальці подвоїли рахунок.

Після прострілу з флангу Баррейро точно пробив п'ятою. Цей гол остаточно добив Наполі, який не зміг повернутися в гру. Що ж стосується Судакова, то хавбек відіграв 76 хвилин та не брав участі у небезпечних атаках "орлів".

