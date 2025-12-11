Трубін і Судаков допомогли Бенфіці сенсаційно прибити найкращу команду Італії в Лізі чемпіонів
- Бенфіка перемогла Наполі з рахунком 2:0 завдяки голам Ріоса та Баррейро.
- Трубін та Судаков вийшли в старті "орлів".
В Лізі чемпіонів підійшли до закінчення матчі 6 туру сезону 2025 – 2026. Одна із зустрічей середи пройшла в Лісабоні та викликала особливий інтерес у українців.
Португальська Бенфіка приймала чемпіонів Італії в особі Наполі. Матч був цікавим не тільки тренерською дуеллю таких визнаних майстрів як Моурінью та Конте, повідомляє 24 Канал.
Як Бенфіка провалила старт в ЛЧ?
Українці продовжують слідкувати за Бенфікою, адже за цю команду виступають гравці "синьо-жовтої" збірної Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Обидва очікувано вийшли в старті на бій проти Наполі.
Італійці не відзначаються стабільністю цього сезону, проте їх шанси виглядали вищими за "орлів". Бенфіка ж поки йде третьою в чемпіонаті, а в Лізі чемпіонів взагалі стартувала з чотирьох поразок поспіль.
Правда, минулого туру лісабонці перемогли Аякс та трохи покращили своє становище. Тепер же матч проти Наполі міг наблизити підопічних Моурінью до омріяного плей-оф.
Бенфіка – Наполі 2:0
Голи: Ріос, 20, Баррейро, 49.
Бенфіка вирішила не грати на утримання і одразу пішла за успіхом в першому таймі. Як наслідок, португальцям дуже допоміг гол Ріоса на 20-й хвилині після метушні в майданчику Наполі.
Гості ж володіли ініціативою, проте атаки Бенфіки були гострішими. Трубін мав не дуже багато роботи, хоча свої два сейви все ж виконав та зберіг ворота "на замку". У підсумку одразу після перерви португальці подвоїли рахунок.
Після прострілу з флангу Баррейро точно пробив п'ятою. Цей гол остаточно добив Наполі, який не зміг повернутися в гру. Що ж стосується Судакова, то хавбек відіграв 76 хвилин та не брав участі у небезпечних атаках "орлів".
Як Бенфіка проводить сезон 2025 – 2026?
- Португальці вдало подолали кваліфікацію Ліги чемпіонів, вибивши Ніццу та Фенербахче. Але в основній стадії турніру "орли" стартували із сенсаційної поразки від Карабаху.
- Після неї був звільнений Бруну Лаже, а на його місце прийшов зірковий Жозе Моурінью. Втім після двох останніх перемог команда має у своєму активі 6 очок та посідає 25 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.
- Натомість в чемпіонаті лісабонці йдуть третіми, відстаючи від лідера Порту на вісім очок. Цього літа Бенфіка орендувала Георгія Судакова у Шахтаря.
- Українець одразу став гравцем основи клубу, оформивши чотири голи та три асисти у 18 матчах. Що ж стосується Трубіна, то Анатолій має вже 14 кліншитів у 26-ти матчах поточного сезону