Трубин и Судаков помогли Бенфике сенсационно прибить лучшую команду Италии в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов подошли к окончанию матчи 6 тура сезона 2025 –2026. Одна из встреч среды прошла в Лиссабоне и вызвала особый интерес у украинцев.

Португальская Бенфика принимала чемпионов Италии в лице Наполи. Матч был интересным не только тренерской дуэлью таких признанных мастеров как Моуринью и Конте, сообщает 24 Канал.

По теме Рядом с чемпионом Европы: Трубин оказался в топ-5 самых дорогих голкиперов мира

Как Бенфика провалила старт в ЛЧ?

Украинцы продолжают следить за Бенфикой, ведь за эту команду выступают игроки "сине-желтой" сборной Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Оба ожидаемо вышли в старте на бой против Наполи.

Итальянцы не отличаются стабильностью в этом сезоне, однако их шансы выглядели выше "орлов". Бенфика же пока идет третьей в чемпионате, а в Лиге чемпионов вообще стартовала с четырех поражений подряд.

Правда, прошлом туре лиссабонцы победили Аякс и немного улучшили свое положение. Теперь же матч против Наполи мог приблизить подопечных Моуринью к заветному плей-офф.

Бенфика – Наполи 2:0

Голы: Риос, 20, Баррейро, 49.

Бенфика решила не играть на удержание и сразу пошла за успехом в первом тайме. Как следствие, португальцам очень помог гол Риоса на 20-й минуте после суматохи в площадке Наполи.

Гости же владели инициативой, однако атаки Бенфики были острее. Трубин имел не очень много работы, хотя свои два сейва все же выполнил и сохранил ворота "на замке". В итоге сразу после перерыва португальцы удвоили счет.

После прострела с фланга Баррейро точно пробил пяткой. Этот гол окончательно добил Наполи, который не смог вернуться в игру. Что же касается Судакова, то хавбек отыграл 76 минут и не участвовал в опасных атаках "орлов".

Как Бенфика проводит сезон 2025 – 2026?