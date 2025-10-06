Наставник Бенфіки у своєму яскравому стилі прокоментував нічию у матчі з принциповим суперником. Моурінью жартома знецінив досягнення Анатолія.

В чемпіонаті Португалії 2025-2026 відбувся один з центральних матчів усього турніру. Чинний лідер турнірної таблиці Порту протистояв на виїзді Бенфіці, повідомляє 24 Канал.

Як зіграли Трубін та Судаков?

У складі "орлів" з перших хвилин на полі з'явились двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Фаворитом зустрічі був Порту, який стартував у чемпіонаті із сімох перемог поспіль.

Загалом же матч пройшов без великої кількості гострих моментів. Підопічним Моурінью вдалось відібрати очки у лідера, зігравши внічию 0:0. Це дозволило Трубіну оформити лише другий кліншит за останні шість матчів.

Проте наставник Бенфіки не оцінив досягнення Анатолія. У післяматчевому інтерв'ю Жозе Моурінью пожартував над українцем та принагідно знецінив гру опонента.

Трубін не зробив жодного сейву. Здається, Мора пробив у стійку та більше моментів не було у Порту. Зонально нам вдалося двома гравцями нейтралізувати трьох. Якби я замість Трубіна стояв у воротах протягом 90 хвилин, то нічого б не змінилося. Трубін навіть не торкався м’яча. Команда зіграла дуже добре,

– передає слова Жозе офіційний сайт Бенфіки.

До слова, Трубін все ж виконав два сейви за матч та згідно з порталом Fotmob став найкращим гравцем Бенфіки у цьому матчі. Що ж стосується Судакова, то він був замінений на 90-й хвилині та завдав одного удару в площину.

