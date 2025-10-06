Типовий Моурінью: тренер Бенфіки тонко потролив Трубіна після успішного матчу проти Порту
- У матчі чемпіонату Португалії між Бенфікою та Порту була зафіксована нічия 0:0.
- Жозе Моурінью жартома прокоментував кліншит українського воротаря Анатолія Трубіна.
- Анатолій отримав найвищу оцінку серед гравців Бенфіки.
Наставник Бенфіки у своєму яскравому стилі прокоментував нічию у матчі з принциповим суперником. Моурінью жартома знецінив досягнення Анатолія.
В чемпіонаті Португалії 2025-2026 відбувся один з центральних матчів усього турніру. Чинний лідер турнірної таблиці Порту протистояв на виїзді Бенфіці, повідомляє 24 Канал.
До теми Смерть 10-річного хлопчика у таборі Бенфіки: суд відмовився застосувати запобіжний захід тренеру
Як зіграли Трубін та Судаков?
У складі "орлів" з перших хвилин на полі з'явились двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Фаворитом зустрічі був Порту, який стартував у чемпіонаті із сімох перемог поспіль.
Загалом же матч пройшов без великої кількості гострих моментів. Підопічним Моурінью вдалось відібрати очки у лідера, зігравши внічию 0:0. Це дозволило Трубіну оформити лише другий кліншит за останні шість матчів.
Проте наставник Бенфіки не оцінив досягнення Анатолія. У післяматчевому інтерв'ю Жозе Моурінью пожартував над українцем та принагідно знецінив гру опонента.
Трубін не зробив жодного сейву. Здається, Мора пробив у стійку та більше моментів не було у Порту. Зонально нам вдалося двома гравцями нейтралізувати трьох. Якби я замість Трубіна стояв у воротах протягом 90 хвилин, то нічого б не змінилося. Трубін навіть не торкався м’яча. Команда зіграла дуже добре,
– передає слова Жозе офіційний сайт Бенфіки.
До слова, Трубін все ж виконав два сейви за матч та згідно з порталом Fotmob став найкращим гравцем Бенфіки у цьому матчі. Що ж стосується Судакова, то він був замінений на 90-й хвилині та завдав одного удару в площину.
Українці у Бенфіці
- Бенфіка непогано стартувала цього сезону, але після поразки від Карабаху в Лізі чемпіонів клуб звільнив Бруну Лаже. На його місце був призначений Жозе Моурінью.
- Влітку Бенфіка орендувала у Шахтаря Георгія Судакова з опцією обов'язкового викупу за рік. Загальна сума виплат "гірникам" складе від 27 мільйонів євро.
- Георгій вже встиг забити два голи у семи матчах за "орлів". Натомість Трубін цього сезону записав на свій рахунок 8 кліншитів у 13-ти іграх.
- Після восьми турів у чемпіонаті Бенфіка посідає третє місце, відстаючи на чотири бали від лідера Порту. Натомість у Лізі чемпіонів "орли" зазнали двох поразок від Карабаху та Челсі.