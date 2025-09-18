Моурінью в Бенфіці: відомий коментатор розповів, чого чекати Трубіну та Судакову
- Бенфіка звільнила тренера Бруну Лаже та планує призначити Жозе Моурінью.
- Українські гравці Анатолій Трубін та Георгій Судаков мають високі шанси залишитися в основному складі.
- Своєю думкою щодо перспектив гравців у клубі поділився коментатор Олександр Михайлюк.
Бенфіка наважилась на зміну тренера вже на початку сезону. Замість Бруну Лаже клуб близький до призначення Жозе Моурінью.
Жозе Моурінью може очолити Бенфіку після того, як його звільнили з Фенербахче. Відомий коментатор Олександр Михайлюк поділився своєю думкою щодо змін у португальському клубі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.
До теми Усик в екіпіруванні Полісся відвідав матч Ліги чемпіонів, де феєрили українці
Чому Бенфіка звільнила тренера?
Лісабонський клуб після впевненого старту видав два провальні матчі у вересні. Спочатку Бенфіка впустила перемогу над Снта-Кларою в чемпіонаті (1:1), а потім сенсаційно програла Карабаху в Лізі чемпіонів (2:3).
Через це керівництво звільнило Лаже та готується до призначення саме Моурінью. Олександр Михайлюк оцінив таке рішення від президента "орлів" Руї Кошти.
Призначення Жозе Моурінью не дивує. У Бруну Лаже було два поганих результати. Перед цим йшло все ніби добре, але втрачена перемога над Санта-Кларою і кошмарний другий тайм проти Карабаха показав ігрові проблеми Бенфіки. Є розриви між лініями, погана організація в обороні. Це те, що Моурінью, безумовно, покращить. Менше там, можливо, буде якоїсь романтики, але точно буде більше прагматизму. Десь Бенфіка стане більш захисною командою,
– вважає Олександр.
Жозе Моурінью готовий до нових викликів / фото Getty Images
Важливим фактором зміни тренера є і можлива зміна президента в клубі. Наразі Бенфікою керує легендарний ексгравець збірної Португалії Руї Кошта, який свого часу грав у Мілані разом із Андрієм Шевченком.
"Руї Кошта планує знову стати президентом. Його опонент Жоау Лопеш обіцяє Рубена Аморіма. І призначення Моурінью – це дуже хороший хід з боку Руї Кошта. Аморім трохи зіпсував репутацію в Манчестер Юнайтед. Призначення такого "динозавра" як Моурінью, який в Португалії не працював вже більше 20 років, дасть у підсумку свій результат. Плюс Жозе говорить, що він голодний до роботи у великому клубі. Тому для Руї Кошти це дуже хороша угода. Якщо Моурінью добре розпочне, то Руї Кошта точно залишиться президентом", – сказав експерт.
Які перспективи у Трубіна?
Українські фанати особливо уважно стежать за Бенфікою. У лісабонському клубі нині виступають двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Перший перебрався в команду ще у 2023 році та відразу став основним кіпером.
Анатолій Трубін у Бенфіці / фото Getty Images
Цього сезону Анатолій провів вже вісім матчів за "орлів" і у шістьох з них не пропустив жодного голу. Експерт вважає, що призначення Моурінью не вплине на місце Трубіна в основі.
У Трубіна буде така здорова конкуренція Соарешем. Зрештою Моурінью сам собі не ворог. Який голкіпер краще себе буде показувати на тренуваннях і в офіційних поєдинках, той і стоятиме. Соареш на рік молодший за Трубіна. Голкіпер хороший, але Трубін, мені здається, все ж таки класом вище. У Моурінью за його біографію майже не було випадків, коли він садив сильного голкіпера і ставив слабкого. Байя, Чех, Касільяс у перші роки Жозе в Реалі, Де Хеа в МЮ, Льоріс у Тоттенхемі… Тому мені здається, Трубін буде основним,
– заявив Михайлюк.
Читайте також Ліга чемпіонів 2025-2026: календар, результати матчів і турнірна таблиця
Чи гратиме Судаков в основі?
Так само високі шанси грати в основі і у Судакова. Цього літа український півзахисник перейшов з Шахтаря до Бенфіки на правах оренди за 6,5 мільйона євро.
Проте загальна сума трансферу становитиме 27 мільйонів, адже в контракті прописаний обов'язковий викуп наступного літа. Георгій вже відіграв два матчі за клуб та відзначився двома асистами у матчі проти Карабаху в Лізі чемпіонів.
"Коли футболіста так довго ведуть і дають йому 10 номер в Бенфіці, то, очевидно, купують під стартовий склад. Два останні поєдинки, в яких виходив Судаков, показали, наскільки він класний футболіст. Він загострював, віддавав передачі, брав гру на себе. Жозе Моурінью просто не може не ставити в основу Судакова. Інша справа, що там конкуренція і багато людей на позиції в півзахисті. Але на важливі матчі, я переконаний, він гратиме. Мені здається, Георгій набирає дуже хорошу форму після переїзду із Шахтаря, ніби якісь кайдани з себе скинув. В нього якийсь кураж з'явився після переїзду до Бенфіки. Так що по Судакову я не переймаюся особливо", – резюмував коментатор.
Георгій Судаков ударно стартував у Бенфіці / фото Getty Images
Кар'єра Жозе Моурінью
Нагадаємо, що Моурінью був звільнений з Фенербахче наприкінці серпня. Причиною став невихід стамбульців у основний етап Ліги чемпіонів. Що символічно, турецький клуб у кваліфікації вилетів саме від Бенфіки.
Раніше Жозе вже недовго очолював Бенфіку у 2000 році. Після цього Моурінью попрацював у Лейрії, Порту, Челсі, Інтері, Реалі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі, Ромі та Фенербахче. Португальцю вдалось виграти 26 трофеїв, серед них:
- тріумфи в Лізі чемпіонів з Порту та Інтером
- перемоги в Кубку УЄФА/Лізі Європи з Порту та Манчестер Юнайтед
- виграш Ліги конференцій з Ромою
- три чемпіонства АПЛ із Челсі
Після п'яти турів чемпіонату Португалії "орли" посідає п'яте місце, набравши 10 очок в чотирьох іграх. У команди є ще одна гра в запасі. В Лізі чемпіонів наступним суперником Бенфіки стане Челсі.