Воротар збірної України Трубін забив Реалу в Лізі чемпіонів та вивів Бенфіку у плей-оф
- Анатолій Трубін забив вирішальний гол у матчі Ліги чемпіонів за Бенфіку.
- Його м'яч Реалу допоміг команді пройти у плей-оф.
В Лізі чемпіонів завершився основний етап сезону 2025 – 2026. Інтерес українців був прикутий до гри в Лісабоні, де Бенфіка приймала Реал.
Мадридцям треба було не програти, щоб залишитись у топ-8. Натомість португальці взагалі знаходились поза зоною плей-оф та потребували лише перемоги, повідомляє 24 Канал.
Що потрібно було Бенфіці?
Ба більше, "орлам" треба було ще й різницю м'ячів підкоригувати. Участь у грі могли взяти троє українців, проте Андрій Лунін очікувано залишився на лаві запасних.
Натомість Анатолій Трубін та Георгій Судаков опинились у старті. І якщо хавбек провів посередній матч, то воротар збірної України став героєм зустрічі.
Бенфіка – Реал 4:2
Голи: Шелдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (пен), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58.
Попри два пропущені м'ячі від Мбаппе, українець здійснив чотири сейви. Бенфіка видала ударну середину матчу, де завдяки двом асистам Павлідіса та його голу з пенальті забила тричі.
Перед компенсованим часом Бенфіка вигравала 3:2, але цей матч залишав підопічних Моурінью на 25-му місці. Марсель мав аналогічну різницю м'ячів, але випереджав португальців за забитими голами.
Як Трубін став рятівником Бенфіки?
Тож Бенфіці треба було забивати четвертий. І на восьмій компенсованій хвилині своє слово сказав саме Трубін. Воротар побіг у чужий майданчик при стандарті та відгукнувся на подачу Аурснеса.
Трубін забиває у ворота Реала: дивитися відео
Удар Анатолія головою відправив м'яч у сітку Куртуа. Таким чином, Трубін забив свій перший гол в кар'єрі, який вивів Бенфіку на 24-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а значить і у плей-оф Ліги чемпіонів.
Як складається кар'єра Трубіна у Бенфіці?
- Анатолій приєднався до лісабонського клубу у січні 2023 року. Тоді Бенфіка заплатила за кіпера Шахтарю близько 10 мільйонів євро.
- При цьому донеччани прописали у контракті 40% прибутку від наступного перепродажу воротаря. Українець одразу ж завоював місце в основі команди та виграв конкуренцію у Одіссеаса Влаходімоса.
- За цей час він відіграв 132 матчів за Бенфіку, в яки оформив 55 кліншитів. Також Анатолій має у своєму активі 26 матчів за збірну України.
- Особливо успішним є поточний сезон для Анатолія – 17 матчів за "нуль" з 33-х. Правда, його команда йде лише третьою в чемпіонаті Португалії.