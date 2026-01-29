Воротар збірної України Трубін забив Реалу в Лізі чемпіонів та вивів Бенфіку у плей-оф

В Лізі чемпіонів завершився основний етап сезону 2025 – 2026. Інтерес українців був прикутий до гри в Лісабоні, де Бенфіка приймала Реал.

Мадридцям треба було не програти, щоб залишитись у топ-8. Натомість португальці взагалі знаходились поза зоною плей-оф та потребували лише перемоги, повідомляє 24 Канал.

До теми Гравців збірної України може очолити тренер, який зганьбився в Манчестер Юнайтед

Що потрібно було Бенфіці?

Ба більше, "орлам" треба було ще й різницю м'ячів підкоригувати. Участь у грі могли взяти троє українців, проте Андрій Лунін очікувано залишився на лаві запасних.

Натомість Анатолій Трубін та Георгій Судаков опинились у старті. І якщо хавбек провів посередній матч, то воротар збірної України став героєм зустрічі.

Бенфіка – Реал 4:2

Голи: Шелдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (пен), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58.

Попри два пропущені м'ячі від Мбаппе, українець здійснив чотири сейви. Бенфіка видала ударну середину матчу, де завдяки двом асистам Павлідіса та його голу з пенальті забила тричі.

Перед компенсованим часом Бенфіка вигравала 3:2, але цей матч залишав підопічних Моурінью на 25-му місці. Марсель мав аналогічну різницю м'ячів, але випереджав португальців за забитими голами.

Як Трубін став рятівником Бенфіки?

Тож Бенфіці треба було забивати четвертий. І на восьмій компенсованій хвилині своє слово сказав саме Трубін. Воротар побіг у чужий майданчик при стандарті та відгукнувся на подачу Аурснеса.

Трубін забиває у ворота Реала: дивитися відео

Удар Анатолія головою відправив м'яч у сітку Куртуа. Таким чином, Трубін забив свій перший гол в кар'єрі, який вивів Бенфіку на 24-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а значить і у плей-оф Ліги чемпіонів.

Як складається кар'єра Трубіна у Бенфіці?