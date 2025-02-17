Тренер Берінчика назвав причину поразки свого підопічного в титульному бою

У ніч з 14 на 15 лютого у Нью-Йорку відбулося грандіозне шоу боксу. Його головною подією стала битва Дениса Берінчика та Кейшона Девіса.

Українець уперше захищав свій титул WBO. На жаль, після цього поєдинку новим чемпіоном став американець, який здобув перемогу нокаутом уже в четвертому раунді.

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Що завадило Берінчику виступити краще

Поразку свого підопічного прокоментував Станіслав Григорук. Український тренер зізнався, що однією з головних причин невдалого виступу Дениса Берінчика стало пошкодження, яке він отримав, коли готувався до бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на LB.

У Дениса була травма – розрив плечової губи. Саме це вплинуло на його підготовку до бою. Ця травма стала значною перешкодою, оскільки вона не дозволила йому повноцінно тренуватися та відновитися перед поєдинком. Травма не дала йому зробити все те, на що він здатний у ринзі. Думаю, це ще й створило додатковий психологічний тиск і позначилося на його виступі безпосередньо на ринзі,

– сказав Григорук.

Наставник додав, що не лише травма вплинула на результат битви. Серед іншого він виділив атмосферу, яка передувала поєдинку:

"Важливо зазначити, що бій був проведений за складних умов, і не лише травма вплинула на результат поєдинку. Ви бачили, що робилося за лаштунками до бою, що Кейшон і його команда виробляла. Підготовка до великого поєдинку завжди складається з багатьох факторів. Таким чином розрив губи став одним з факторів, що вплинуло на результат, але, мабуть, не єдиним".

Нагадаємо. Перед протистоянням Кейшон Девіс неодноразово влаштовував треш-ток і навіть звинуватив Дениса Берінчика в расизмі через те, що американцю прийшла посилка з бананами та запискою. Згодом стало відомо, що її надіслав Теофімо Лопес, тож "Бізнесмен" перепросив перед українцем.

Зазначимо, що ця поразка стала першою в кар'єрі Дениса Берінчика на професійному рингу за 20 поєдинків. Він втратив пояс чемпіона WBO, який завоював у травні минулого року, перемігши мексиканського боксера Еммануеля Наваррете.