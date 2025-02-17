Украинец впервые защищал свой титул WBO. К сожалению, после этого поединка новым чемпионом стал американец, который одержал победу нокаутом уже в четвертом раунде.

Читайте также Мы несокрушимы: украинские звезды бокса поддержали Беринчика после поражения от Дэвиса

Что помешало Беринчику выступить лучше

Поражение своего подопечного прокомментировал Станислав Григорук. Украинский тренер признался, что одной из главных причин неудачного выступления Дениса Беринчика стало повреждение, которое он получил, когда готовился к бою, сообщает 24 Канал со ссылкой на LB.

У Дениса была травма – разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком. Травма не дала ему сделать все то, на что он способен в ринге. Думаю, это еще и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге,

– сказал Григорук.

Наставник добавил, что не только травма повлияла на результат битвы. Среди прочего он выделил атмосферу, которая предшествовала поединку:

"Важно отметить, что бой был проведен в сложных условиях, и не только травма повлияла на результат поединка. Вы видели, что делалось за кулисами до боя, что Кейшон и его команда выделывали. Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом разрыв губы стал одним из факторов, повлиявшим на результат, но, видимо, не единственным".

Напомним. Перед противостоянием Кейшон Дэвис неоднократно устраивал трэш-ток и даже обвинил Дениса Беринчика в расизме из-за того, что американцу пришла посылка с бананами и запиской. Впоследствии стало известно, что ее прислал Теофимо Лопес, поэтому "Бизнесмен" извинился перед украинцем.

Отметим, что это поражение стало первым в карьере Дениса Беринчика на профессиональном ринге за 20 поединков. Он потерял пояс чемпиона WBO, который завоевал в мае прошлого года, победив мексиканского боксера Эммануэля Наваррете.