Денис Беринчик не смог защитить чемпионский пояс WBO в легком весе. Украинский боксер проиграл сопернику техническим нокаутом в четвертом раунде, пишет 24 Канал.

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Звездные боксеры с флагом защитников Украины

На поединке в Нью-Йорке присутствовали известные украинские боксеры – Александр Гвоздик и Сергей Деревянченко. После боя они встретились с Беринчиком, чтобы поддержать друга после обидного поражения.

Втроем они сфотографировались с флагом Украины, на котором изображены силуэты наших воинов и мотивационная подпись: "Мы несокрушимые". На флаге также присутствуют автографы защитников Украины.

Беринчик вместе с Гвоздиком и Деревянченко / фото K2 Promotions

Отметим, что по статистике ударов Беринчик превосходил Дэвиса. Однако американец чаще попадал в цель.

По словам Кейшона, одержать победу ему благодаря подсказкам тренера и Кроуфорда. Но Беринчик все же сумел удивить американца своей скоростью.