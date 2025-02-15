Денис Берінчик не зміг захистити чемпіонський пояс WBO в легкій вазі. Український боксер програв супернику технічним нокаутом у четвертому раунді, пише 24 Канал.

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Зіркові боксери з прапором захисників України

На поєдинку в Нью-Йорку були присутні відомі українські боксери – Олександр Гвоздик та Сергій Дерев’янченко. Після бою вони зустрілися з Берінчиком, щоб підтримати друга після прикрої поразки.

Втрьох вони сфотографувалися з прапором України, на якому зображені силуети наших воїнів та мотиваційний підпис: "Ми незламні". На прапорі також присутні автографи захисників України.

Берінчик разом з Гвоздиком та Дерев’янченком / фото K2 Promotions

Зазначимо, що за статистикою ударів Берінчик переважав Девіса. Однак американець частіше влучав у ціль.

За словами Кейшона, здобути перемогу йому допомогли підказки тренера та Кроуфорда. Проте Берінчик все ж зумів здивувати американця своєю швидкістю.